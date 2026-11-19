최동석이 큰딸에게 두 달째 면접교섭을 거부당하고 있다는 폭로가 터졌다./사진=SNS

최동석이 3개월 전까지 큰딸과의 데이트를 자랑했다./사진=SNS

전 아나운서 최동석이 큰딸에게 두 달째 면접교섭을 거부당하고 있다는 전 아내 박지윤의 폭로가 나온 가운데, 약 3개월 전까지 SNS를 통해 공개됐던 부녀의 다정한 일상이 재조명되고 있다.최동석은 지난 8월 자신의 SNS에 서울 성수동에서 딸과 데이트를 즐긴 사진을 올리며 애정을 표현했다. 당시 그는 "더운 날 둘이 손잡고 다니며 버거도 먹고 옷도 사며 행복했다"며 "오랜만에 만나 둘만의 시간이 필요했던 눈치"라고 적었다.같은 달 중순에도 딸이 자신의 품에 기대어 있는 사진과 함께 "어려서부터 딸은 내 얘기 듣는 걸 좋아했다"며 "오늘은 역사에 대한 이야기로 열띤 토론을 했고 학교에서 있었던 일 등 미주알고주알 수다를 떠는데 대화가 참 재밌었다. 그리고 참 예쁘다"고 전한 바 있다.그러나 불과 석 달 만에 두 사람의 관계는 급격히 틀어진 것으로 알려졌다. 박지윤은 19일 자신의 SNS에 올린 장문의 입장문을 통해 이혼 소송 1심에서 재산분할로 15억 원 이상을 지급하라는 판결을 받고 아이들의 교육을 위해 항소를 결정했다고 밝혔다.박지윤은 "최동석이 딸에게 문자로 연락해 재산분할로 받는 돈 중에서 6천만 원을 줄 테니 엄마에게 항소를 포기하도록 설득하라고 종용했다"며 "그 과정에서 딸이 제 편을 들자 딸과 맞팔로우 중이던 SNS를 차단했고, 현재 큰딸은 아빠와의 만남을 두 달째 거부하고 면접교섭을 가지 않고 있는 상황"이라고 주장했다.혼인 파탄 배경과 경제적 상황에 대한 폭로도 이어졌다. 박지윤은 결혼 초기부터 생활비 대부분을 책임지며 광고와 사업 수익으로 재산을 형성했으나, 최동석은 수입의 대부분을 본인 생활비와 부모님 집 담보대출 상환에 사용했다고 밝혔다. 그는 "수입의 격차가 어느새 자격지심과 의처증으로 표현됐다"며 "더는 버틸 수 없어 2023년 10월 큰아이와 상의 후 아이들과 집을 나왔다"고 전했다. 또한 이혼 소송 시작 이후 최동석으로부터 일체의 양육비와 교육비를 받은 적이 없다고 덧붙였다.최근 최동석이 제기한 상간 소송 항소심에서 일부 승소한 판결과 관련해서는 상대 지인이 성적소수자라고 밝혔다. 박지윤은 "동성 부부와 2박 3일 여행을 함께하고 집을 방문해 넷플릭스 영화 '365'를 본 것이 부정행위라는 취지"라며 "최동석 역시 지인 커플의 성적 취향을 알고 있었고 단둘이 연락할 정도로 가까운 사이였다"고 반박했다.끝으로 박지윤은 "가정의 일로 시끄럽게 해드려 죄송하다"며 "아이들의 엄마로서 떳떳하게 살고 아이들이 원하는 삶을 이뤄주고 싶다"고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr