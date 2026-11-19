그룹 위너 출신 가수 남태현 / 사진=텐아시아DB

그룹 위너 출신 가수 남태현이 음주운전 혐의로 항소심에서도 실형을 선고받고 법정구속됐다.서울서부지방법원 형사항소2-2부는 19일 도로교통법 위반 등 혐의로 기소된 남태현의 항소를 기각하고, 1심에서 선고한 징역 1년과 벌금 100만원을 유지했다.재판부는 도주 우려가 있다고 판단해 남태현을 현장에서 구속했다. 남태현은 선고 직후 고개를 숙인 채 "죄송합니다"라고 짧게 말한 것으로 전해졌다.남태현은 지난해 4월 27일 오전 4시 10분께 서울 강변북로 일산 방향 동작대교 인근에서 술을 마신 상태로 운전하다 중앙분리대를 들이받은 혐의로 재판에 넘겨졌다.당시 남태현은 제한속도가 시속 80㎞인 도로에서 시속 182㎞로 주행했다. 혈중알코올농도는 0.122%로 면허 취소 기준인 0.08%를 웃돌았다.남태현의 음주운전 적발은 이번이 처음이 아니다. 그는 2023년 7월 음주운전으로 벌금 600만원의 약식명령을 받았다. 이듬해 1월에는 필로폰 투약 혐의로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다.1심 재판부는 남태현이 과거 음주운전으로 처벌받은 전력이 있고, 마약 투약으로 인한 집행유예 기간에 다시 범행을 저지른 점 등을 고려해 실형을 선고했다. 항소심에서도 이 같은 판단이 유지되면서 남태현은 법정에서 구속됐다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr