백지연이 리트 만점자 이진우의 공부법에 의문을 제기했다. / 사진='지금백지연' 유튜브 캡처

백지연이 리트 만점자 이진우의 공부법에 의문을 제기했다. / 사진='지금백지연' 유튜브 캡처

방송인 백지연이 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우 씨의 공부법에 의문을 품고 질문을 이어갔다. 이씨가 3주 만에 독해력이 급격히 향상됐다고 주장하자, 쉽게 납득하지 못하는 모습을 보였다.19일 유튜브 채널 '지금백지연'에는 '11월 11일 시점 촬영 인터뷰'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에 출연한 이씨는 과거 낮았던 국어 성적을 단기간에 끌어올린 과정과 자신만의 공부법을 공개했다. 제작진은 부정행위 의혹이 불거지자 지난 16일 공개를 잠정 연기했다가 영상을 공개했다.이씨는 학창 시절 수학을 제외한 전 과목 성적이 최하위권이었다고 밝혔다. 그는 "모의고사를 보면 영어는 4등급, 국어는 5~6등급이었다"고 털어놨다. 그는 군 전역 이후에도 텍스트가 읽히지 않아 국어 시험장을 이탈했다고 말했다. 백지연이 평소 독서량을 묻자 "대학생 때까지 책을 좋아하지 않았다"며 "호기심이 많아서 나무위키 같은 것을 많이 읽었다. 하이퍼링크를 타고 몇 시간씩 보기도 했다"고 말했다.이씨는 3주간의 도보 전국 일주로 인해 독해력이 단기간에 급격히 늘었다고 말했다. 여행 도중 휴대폰을 분실하며 뜻밖의 디지털 디톡스를 경험했고, 단 음식 절제와 규칙적인 운동 및 숙면으로 머리가 맑아졌다는 논리다. 그는 여행 마지막 날 패러글라이딩 원리를 다룬 글을 수월하게 읽어냈다며 "내 머릿속에는 오로지 이 글에만 집중할 수 있는 힘이 생긴 것"이라고 강조했다.백지연은 이 같은 급격한 변화에 의문을 제기했다. 그는 "이런 변화가 어떻게 3주 만에 가능하냐"며 "스크린을 끊고, 설탕을 안 먹고, 잘 자고, 해가 떠 있는 동안 걸었다는 건데 그전에는 다들 설탕도 안 먹고 걸어 다니고 잘 자고, 스크린도 당연히 없었다"고 반문했다. 그러면서 "그 시대 사람들은 다 공부를 잘했어야 하는 것 아니냐"고 일침을 가했다.백지연의 질문은 영어 공부법으로도 이어졌다. 이씨는 영어 구문책을 최소 10번 이상 반복해 읽으면서 자연스럽게 내용을 외웠다고 설명했다. 이에 백지연은 "10번 이상 보면 외우냐. 문장 10번 본다고 안 외워진다"고 의아해했다. 이씨가 영어 회화는 잘하지 못한다고 밝히자 "그럼 어떤 걸 잘하냐"고 다시 질문하기도 했다.이씨는 영어 문장 암기와 기출문제·해설지를 함께 읽는 공부법으로 서울대 치의학과에 입학했다고 설명했다. 다만 최근에는 SNS와 숏폼 시청으로 생활 습관이 흐트러져 예전만큼 글이 잘 읽히지 않는다고 털어놨다.자신만의 독해력 향상법을 피력했던 이씨는 19일 예정됐던 수능 국어 공개 검증 생방송 현장에 끝내 모습을 나타내지 않았다. 휴대전화가 꺼진 채 연락이 닿지 않으면서 검증은 취소됐다. 주최 측은 이씨의 안위를 우려해 경찰에 신변 확인 협조를 요청했다.백지연은 연세대학교 심리학과 출신으로, 1987년 MBC에 입사해 이듬해 '뉴스데스크' 최연소 앵커로 발탁됐다. 1996년까지 약 8년 3개월간 진행을 맡아 최장수 여성 앵커로 이름을 알렸다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr