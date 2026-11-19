사진=베스티 공식 SNS, 빌보드 글로벌 200 차트 화면 캡처

그룹 베스티(BESTie)의 '연애의 조건(Love Options)'이 발매 13년 만에 미국 빌보드 글로벌 차트에 진입했다.미국 빌보드가 발표한 11월 21일 자 차트에 따르면 베스티(혜연, 유지, 다혜, 해령)의 '연애의 조건'은 '글로벌 200(Global 200)'에 145위로 처음 이름을 올렸다.'연애의 조건'은 2013년 10월 발매된 곡이다. 최근 숏폼 콘텐츠를 통해 다시 주목받기 시작했고, 국내 음원 차트에서 순위가 상승한 데 이어 해외에서도 성과를 내고 있다. 빌보드 '글로벌 200'은 미국을 포함한 전 세계 200개 이상 지역의 스트리밍과 음원 판매 실적 등을 종합해 순위를 매긴다.일본과 중국에서도 인기를 얻고 있다. '연애의 조건'은 지난 18일 발표된 빌보드 재팬 '히트시커스 송즈(Heatseekers Songs)' 차트에서 2주 연속 1위를 차지했다. 스트리밍과 다운로드 등 주요 지표에서도 전주보다 높은 성적을 기록했다. 중국 QQ뮤직의 '핫 송즈 차트(热歌榜)'에서는 상위 5위 안에 들었다.국내에서도 순위 상승이 이어졌다. '연애의 조건'은 지난 16일 멜론 TOP100에서 5위를 기록하며 역주행 이후 자체 최고 순위를 경신했다. 대만 스포티파이와 애플뮤직, 아이튠즈에서는 각각 1위를 차지했다. 지난 18일에는 애플뮤직 '톱 100: 글로벌'에서 43위를 기록했다.음원 차트에서 시작된 관심은 음악방송 활동으로도 이어졌다. 베스티는 최근 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에 출연해 '연애의 조건' 무대를 선보였다. 오랜만에 지상파 음악방송 무대에 오른 멤버들은 기존 곡의 안무와 라이브를 다시 선보이며 팬들과 만났다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr