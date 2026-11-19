쿠팡플레이 '저스트 메이크업' 시즌2가 MC를 전면 교체하고 돌아온다./ 사진=텐아시아 DB

쿠팡플레이 '저스트 메이크업' 시즌2가 MC를 전면 교체하고 돌아온다. / 사진=쿠팡플레이

쿠팡플레이 '저스트 메이크업' 시즌2가 MC를 전면 교체하고 돌아온다. / 사진=쿠팡플레이

쿠팡플레이 '저스트 메이크업' 시즌2가 1년 만에 MC를 전면 교체하고 돌아온다. 시즌1에서 단독 MC를 맡았던 이효리는 하차하고 태연, 윈터, 장도연, 나연, 임윤아가 새롭게 합류한다. 반면 정샘물, 서옥, 이사배, 이진수 등 심사위원 4명은 그대로 출연한다.'저스트 메이크업'은 국내외 메이크업 아티스트들이 경력과 인지도에 관계없이 실력으로 경쟁하는 서바이벌 프로그램이다. 시즌2에서는 기존 1인 MC 체제에서 5인 MC 체제로 바뀐다. 다만 다섯 명이 매회 함께 진행하는 것은 아니며, 라운드마다 MC 구성이 달라진다.심사위원 구성에는 변화가 없다. 시즌1에서 참가자들을 평가했던 정샘물, 서옥, 이사배, 이진수가 다시 한번 심사위원석에 앉는다.새롭게 공개된 참가자 티저 예고편에는 참가자들의 닉네임이 적힌 핑크 브러시가 등장했다. 참가자들의 이력도 일부 드러났다.참가자 명단에는 나스 코리아 수석 메이크업 아티스트 '나스형', 아모레퍼시픽 헤라와 에이피 뷰티 수석 아티스트 출신 '뷰티 전과자', '위위 아뜰리에' 원장 '위위 몬스터' 등이 포함됐다. 레전드 메이크업 아티스트로 소개된 '갓손'도 출연한다.유명 연예인들과 작업한 메이크업 아티스트들도 참가한다. GD와 아일릿 등의 메이크업을 담당한 경력이 있는 '메이크업 반항아', 조니 뎁과 키이라 나이틀리 등 해외 배우들과 작업한 '파리지널'이 이름을 올렸다. 이효리, 신민아, 공효진 등의 메이크업 아티스트로 알려진 '홍이모'도 출연한다.뷰티 크리에이터들의 참여도 눈길을 끈다. 93만 크리에이터 '꼬마마녀 래로'와 120만 구독자를 보유한 1세대 뷰티 크리에이터 '오리지널 써니'가 경쟁에 합류한다. 이 밖에도 '솔로지옥' 출신 '돌아온 바비', 직접 메이크업을 하는 현직 남자 아이돌 '메이크업돌', 삼성 출신 드랙 아티스트 '쓰리스타 드랙' 등이 참가한다.영화 '왕과 사는 남자'에서 단종의 메이크업을 담당한 '왕과 사는 여자', 박명수의 왕홍 메이크업을 선보인 중국 메이크업 아티스트 '왕홍장룡', '부산행'과 '킹덤' 등에서 활약한 좀비 전문 특수 분장사 '좀비 엄마'도 출연한다. 특히 시즌1 우승자 '파리 금손'의 제자인 '파리 루키'가 도전장을 내밀었다.참가자들의 활동 분야도 일반 뷰티 메이크업부터 드랙, 왕홍 메이크업, 특수 분장까지 다양하다. 서로 다른 경력과 전문성을 가진 참가자들이 같은 조건에서 실력을 겨루게 된다.'저스트 메이크업' 시즌2는 오는 27일 오후 5시 쿠팡플레이에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr