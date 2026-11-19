방송인 전현무와 황광희가 글로벌 판매 서바이벌 프로그램 '엑스더리그 코리아(X THE LEAGUE KOREA)'의 MC로 호흡을 맞춘다.글로벌 콘텐츠 커머스 기업 라라스테이션은 '엑스더리그 코리아'의 메인 MC로 전현무와 황광희를 확정했다고 19일 밝혔다.'엑스더리그'는 셀러들이 상품 판매 실적과 전략을 겨루는 서바이벌 프로그램이다. 일반적인 쇼핑 방송과 달리 참가자들이 다양한 미션을 수행하며 판매 능력을 경쟁하는 방식으로 진행된다.제작사에 따르면 앞서 진행된 시즌1에는 9개국에서 40명의 셀러가 참여했다. 참가자들의 합산 팔로워 수는 3억5000만명 이상으로, 총매출 770억원을 기록한 것으로 전해졌다. 시즌1은 ENA에서 방송됐으며, 해외 OTT 플랫폼을 통해서도 공개됐다.시즌2에서는 경쟁 규모를 국가 대항전으로 확대한다. 한국을 시작으로 미국, 중국, 일본, 동남아시아 등에서 국가별 리그를 진행하고, 각국에서 선발된 셀러들이 2027년 말 한국에서 열리는 월드 챔피언십에 참가하는 방식이다.'엑스더리그 코리아'는 시즌2의 첫 번째 지역 리그로, 한국을 대표할 셀러 7명을 선발한다. 셀럽과 인플루언서, 전문 라이브커머스 셀러 등이 출연해 상품 판매 실적과 전략을 겨룰 예정이다.진행은 전현무와 황광희가 맡는다. 다양한 예능 프로그램에서 진행 경험을 쌓은 전현무와 특유의 입담으로 활약해 온 황광희가 판매 경쟁을 어떻게 이끌어갈지 관심이 모인다.라라스테이션 측은 "이번 시즌2는 국가별 리그를 넘어 월드 챔피언십으로 이어지는 글로벌 생태계를 완성하는 원년이 될 것"이라며 "각국 셀러들의 판매 역량과 브랜드의 상품 경쟁력을 세계 무대에 알리겠다"고 밝혔다.'엑스더리그 코리아'의 구체적인 방송 일정과 플랫폼은 아직 공개되지 않았다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr