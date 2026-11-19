방송인 박지윤이 전남편 최동석의 외도를 직접 목격했다고 주장했다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 박지윤이 전남편 최동석의 외도를 직접 목격했다고 주장했다.박지윤은 19일 자신의 SNS에 장문의 입장문을 올리고 최동석과의 이혼 과정에서 불거진 상간 소송과 관련한 입장을 밝혔다.박지윤은 과거 함께 살던 집에서 최동석이 다른 여성과 부적절한 관계를 맺고 서로의 집을 오가는 모습을 직접 목격했다고 주장했다. 자녀들이 이 사실을 알게 될까 두려워 가정을 지키려 했지만, 계속되는 논란에 더는 침묵할 수 없었다는 입장이다.그는 최동석이 자신과 부정행위를 저질렀다고 지목한 남성 지인 A씨에 대해서도 해명했다. 박지윤은 "최동석씨가 저와 부정행위 당사자로 지목한 지인은 사실혼 배우자가 있는 성소수자(동성애자)"라고 밝혔다.이어 "사실 최동석씨는 제 지인과 그의 사실혼 배우자 커플을 잘 알고 있었고, 그들이 성적취향이 다르다는 사실도 알고 있었습니다"라며 "최동석과 그는 단둘이 카톡도 나눌 정도의 사이, 미국에 거주하는 그들과 저, 그리고 최동석은 때마다 함께 밥도 먹고 집에도 함께 갔다"고 설명했다.박지윤은 지인의 성적 지향을 본인 동의 없이 공개할 수 없어 그동안 적극적으로 대응하지 못했다고 주장했다. 그러면서 "저는 결혼 생활 중 일절 불륜이나 부도덕한 일을 한 적이 없다"고 강조했다.다만 법원의 판단은 달랐다. 지난 16일 제주지방법원 가사 항소심 재판부는 최동석이 A씨를 상대로 제기한 상간자 위자료 손해배상 청구 소송에서 최동석의 손을 들어줬다.재판부는 박지윤이 이성과의 여행 사실을 숨기고 같은 객실에서 잠옷 차림으로 머물거나 영화를 감상한 행위 등이 배우자에 대한 정조 의무에 충실하지 않은 행위라고 판단했다. 위자료 청구 금액은 3000만원으로 알려졌다. 박지윤은 이번 항소심의 피고 당사자는 아니었다.박지윤은 이혼 과정에서의 경제적 갈등도 털어놨다. 결혼 초기부터 생활비 대부분을 부담했으며, 부부 사이의 수입 격차가 최동석의 자격지심과 의처증으로 이어졌다고 주장했다. 또 이혼 소송 1심에서 15억원 이상의 재산분할 판결이 내려졌지만, 소송 이후 양육비와 교육비를 받지 못해 항소할 수밖에 없었다고 밝혔다.자녀를 둘러싼 갈등도 언급했다. 박지윤은 최동석이 딸에게 6000만원을 주겠다며 자신에게 항소 포기를 설득하도록 했다고 주장했다. 이후 딸이 자신의 편을 들자 최동석이 SNS 계정을 차단했고, 큰딸이 두 달째 아버지와의 면접교섭을 거부하고 있다고도 전했다.박지윤은 홀로 두 자녀를 양육하는 상황에서 계속된 논란으로 광고와 공동구매 수익까지 줄었다고 호소했다. 그는 "더 이상 혼자만의 명예는 중요하지 않지만 아이들의 엄마로는 떳떳하게 살고 싶다"며 "가정의 일로 시끄럽게 해드려 죄송한 마음뿐"이라고 밝혔다.한편 박지윤과 최동석은 2004년 KBS 아나운서 30기 동기로 만나 2009년 결혼했다. 이후 2023년 10월 이혼 조정을 신청하며 결혼 14년 만에 파경을 맞았다.두 사람은 이혼 과정에서 서로의 지인을 상대로 상간자 위자료 청구 소송을 제기했다. 지난 1월 1심에서는 양측의 청구가 모두 기각됐으나, 최동석 측이 항소하면서 A씨에 대한 판단이 뒤집혔다. 최동석은 과거 자신에게 제기된 외도 의혹에 대해 결혼생활 중 위법한 일은 없었다며 부인한 바 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr