방송인 전현무가 그룹 애프터스쿨 출신 이주연과 뜻밖의 친분을 드러낸다. / 사진=텐아시아DB

오는 20일 방송되는 '전현무계획4'에 그룹 애프터스쿨 레이나와 이주연이 출연한다. / 사진제공=MBN·채널S '전현무계획4'

방송인 전현무가 애프터스쿨 출신 이주연의 주량과 식성을 언급하며 복분자주를 둘러싼 일화를 폭로한다.오는 20일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 전현무와 곽튜브(본명 곽준빈)가 애프터스쿨 이주연, 레이나와 함께 충남 보령을 찾는다. 네 사람은 지역 식당과 수산시장을 방문해 제철 음식을 맛본다.출연진은 밴댕이 조림으로 알려진 식당에서 식사를 시작한다. 식당 사장은 직접 밴댕이의 가시를 발라내며 먹는 방법을 알려주고, 네 사람은 음식을 맛보며 이야기를 나눈다.식사 도중 전현무는 이주연의 달라진 식성에 관심을 보인다. 그는 "원래는 소식가였다던데 언제 이렇게 됐냐?"고 묻고, 이주연은 "술을 마시기 시작하면서 식성도 늘었다"고 답한다.이에 전현무는 이주연이 복분자주를 즐겨 마신다는 사실을 꺼낸다. 그는 "실제로 주연이가 복분자주를 좋아해서 복분자를 1kg은 먹은 것 같다"고 말한다. 이주연 역시 "복분자주 먹고 5~7kg 정도는 쪘다"며 체중이 늘었던 경험을 털어놓는다.식사를 마친 뒤 이동하는 차 안에서는 애프터스쿨 활동 당시의 이야기가 이어진다. 전현무가 유닛 그룹 오렌지 캬라멜에 관해 묻자 레이나는 데뷔곡 '까탈레나'가 멤버들이 만든 신조어라고 설명한다. 이어 "그때 춤을 몇백 번 췄다"며 반복해서 연습했던 시절을 떠올린다.전현무는 레이나에게 다시 그룹 활동을 해보는 것이 어떻겠냐고 제안한다. 그는 "그 정도 열정이면 다시 활동해야 하는 거 아니냐"며 이주연과 함께 새로운 유닛을 결성해 보라고 권한다. 이를 듣던 곽튜브가 '복분자 캬라멜'이라는 이름을 제안하자 출연진은 웃음을 터뜨린다.이후 네 사람은 대천항 수산시장으로 향한다. 상인들이 전현무를 반갑게 맞이하자 레이나는 "여기서 현무 오빠 인기 스타네"라고 말한다. 출연진은 시장에서 수꽃게와 대하, 전어를 직접 구매해 식사를 준비한다.'전현무계획4'는 매주 금요일 오후 9시 10분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr