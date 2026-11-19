축구선수 기성용이 시즌 막바지를 앞두고 팬들에게 진심 어린 메시지를 전했다.기성용은 18일 자신의 SNS에 "많이 부족했던 시즌이었지만 11월 21일, 28일 얼마 남지 않은 홈경기 스틸야드에서 여러분들과 꼭 함께했으면 좋겠습니다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 가을 풍경을 배경으로 여유로운 시간을 보내고 있는 기성용의 모습이 담겼다. 검은색 패딩에 회색 후드티를 매치한 기성용은 뒤를 돌아보며 환한 미소를 짓고 있다.특히 기성용은 "많이 부족했던 시즌"이라는 표현으로 올 시즌에 대한 아쉬움을 드러내 눈길을 끌었다. 그러면서도 남은 홈경기에 팬들이 함께해 주기를 바라는 마음을 전하며 끝까지 최선을 다하겠다는 의지를 내비쳤다.기성용은 검은색과 빨간색 하트 이모티콘을 덧붙이며 소속팀 포항 스틸러스에 대한 애정도 표현했다. 오는 21일과 28일 포항스틸야드에서 열리는 홈경기를 직접 언급하며 팬들의 응원을 당부했다.한편 기성용은 오랜 기간 국가대표팀의 핵심 미드필더로 활약했으며 잉글랜드 프리미어리그 스완지시티, 선덜랜드, 뉴캐슬 유나이티드 등에서 뛰었다. 이후 FC서울에서 활약하다 포항 스틸러스로 이적했다.기성용은 2013년 배우 한혜진과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr