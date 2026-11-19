가수 비, 피원하모니 인탁 / 사진 제공=레인컴퍼니, FNC엔터테인먼트

그룹 피원하모니(P1Harmony) 인탁이 가수 비(RAIN)의 단독 콘서트에 게스트로 출연해 합동 무대를 선보인다.19일 레인컴퍼니에 따르면 인탁은 오는 12월 5일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 열리는 비의 단독 콘서트 'THE SMOKE'(더 스모크)에 특별 게스트로 참여한다.두 사람의 합동 무대는 비의 노래 'Hip Song'(힙 송)을 계기로 성사됐다. 인탁은 지난 7월 피원하모니 팬미팅에서 'Hip Song'을 솔로 무대로 선보였으며, 이후 비와 함께 해당 곡의 댄스 챌린지 영상을 촬영하기도 했다.이번 공연에서는 두 사람이 'Hip Song'을 함께 선보일 예정이다. 인탁의 단독 무대도 마련되며, 비가 직접 인탁을 관객들에게 소개하는 순서도 진행된다.특히 올해 데뷔 25주년을 맞은 비가 후배 가수와 자신의 과거 발표곡을 함께 공연한다는 점에서 의미가 있다.한편 비의 이번 콘서트 'THE SMOKE'는 음악과 퍼포먼스 외에도 향기와 관객 참여 프로그램을 결합한 형태로 진행된다. 향기 브랜드 센트온과 협업해 공연장에 별도의 향을 연출하고, 해당 향을 활용한 룸스프레이 증정 이벤트도 마련한다.관객들의 사연을 소개하거나 프러포즈를 돕는 프로그램 등 공연 중 관객이 직접 참여할 수 있는 순서도 준비됐다.비의 'THE SMOKE'는 오는 12월 5일 오후 6시와 6일 오후 5시 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 개최된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr