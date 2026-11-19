트와이스 사나 / 사진=텐아시아 DB, 사나 인스타그램

사진=사나 인스타그램

그룹 트와이스(TWICE) 사나가 SNS에 올린 화장품 광고 게시물로 논란에 휩싸였다. 광고임을 알리는 문구가 눈에 잘 띄지 않게 표시됐다는 지적이 나오면서다.19일 온라인상에서는 사나가 최근 자신의 인스타그램 스토리에 올린 사진이 화제가 되고 있다. 해당 사진에는 사나가 차 안에서 한 화장품 브랜드의 미스트 제품을 쥐고 있는 모습이 담겼다. 사진에는 이 브랜드의 일본 공식 인스타그램 계정도 태그됐다.문제가 된 부분은 광고 표시 방식이다. 사진 하단에는 해시태그로 광고 표시가 적혀 있다. 그러나 검은색에 가까운 배경 위에 어두운 글씨로 적어 자세히 살펴보지 않으면 알아보기 어렵다. 반면 제품 사진 옆에 태그된 브랜드 계정은 밝은색 글씨로 표시돼 상대적으로 눈에 잘 띈다.사나의 광고 표기 방식을 두고 일본에서는 반응이 엇갈리고 있다. 일부 누리꾼들은 사나가 평소 사용하는 제품을 소개하는 것처럼 보이지만 실제로는 유료 광고였으며, 광고 표시가 눈에 잘 띄지 않아 소비자에게 혼동을 줄 수 있다고 지적했다. 반면 광고 문구 자체는 표기돼 있는 만큼 이를 '뒷광고'로 단정하기 어렵고, 사나가 광고 문구의 배치에 직접 관여했는지도 확인되지 않았다는 의견도 나왔다.일본은 2023년 10월부터 광고임을 숨기고 상품을 홍보하는 이른바 '스텔스 마케팅'을 경품표시법에 따라 규제하고 있다. 일본 소비자청은 광고를 뜻하는 'PR' 등의 문구를 사용하더라도 소비자가 광고라는 사실을 명확하게 인식할 수 있어야 한다고 설명한다. 이를 판단할 때는 글씨의 크기와 색상 등도 고려된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr