스타트업 ‘지로’가 생성형 AI 플랫폼 ‘드롭샷AI’로 만든 4인조 걸그룹

유튜브서 음악방송 무대·퍼포먼스 비디오·브이로그 등 팬 콘텐츠 공개… 누적 조회 252만 회

오는 24일 첫 기자간담회서 서리아 제작 과정 최초 공개

노래와 안무는 물론 뮤직비디오와 음악방송 무대까지 인공지능(AI)으로 제작한 걸그룹이 등장했다. 4인조 AI 걸그룹 서리아(SEORIA)다.19일 AI 영상 제작 플랫폼 드롭샷 AI 운영사 지로(공동대표 이재석·황길환)에 따르면 서리아는 지난 8월 데뷔곡 '버닝(Burning)'을 발표한 뒤 뮤직비디오와 퍼포먼스 영상, 브이로그 등 다양한 콘텐츠를 공개하며 활동을 이어가고 있다.서리아는 리예, 코라, 이설, 프레야 등 네 멤버로 구성된 AI 걸그룹이다. 고려 시대 거란에 맞섰다고 전해지는 여성 무장 조직 '설죽화'를 모티프로 세계관을 구축했다. 멤버들은 각각 불, 흙, 물, 바람을 상징한다.데뷔곡 '버닝'은 하우스와 테크노 장르를 기반으로 한 곡으로, 지난 8월 애플뮤직과 스포티파이 등 해외 음원 플랫폼을 통해 발매됐다. 뮤직비디오는 디스토피아 도시를 배경으로 네 멤버의 군무와 다양한 카메라 연출을 담았다.기존 아이돌처럼 음악방송 무대를 재현한 영상과 안무 중심의 퍼포먼스 비디오, 브이로그 등도 선보이고 있다. 실제 멤버들이 무대에 오르거나 촬영에 참여하는 대신 AI 기술을 활용해 콘텐츠를 제작한다는 점이 특징이다.지로는 서리아의 멤버 외형과 세계관, 뮤직비디오 등을 자체 AI 플랫폼 드롭샷 AI로 제작했다고 설명했다. 특히 서로 다른 영상에서도 멤버의 얼굴과 외형을 일관되게 유지하는 데 집중했다. 생성형 AI 특성상 화면 구도나 조명이 달라지면 인물의 모습이 바뀔 수 있다는 문제를 자체 기술로 보완했다는 설명이다.브랜드 협업에도 나섰다. 서리아는 의류 브랜드 안다르와 협업해 서울 성수동 팝업스토어와 연계한 영상을 선보였다. 지로는 향후 서리아를 활용한 광고와 라이선싱 사업을 확대하고 전문 작곡가, 안무가와의 협업도 검토하고 있다.AI를 활용한 음악은 실제 음원 차트에서도 성과를 내고 있다. 지난 13일에는 AI 음악 프로젝트 머무르의 '꿈꾸던 어른이 되었나요?'가 멜론 '톱 100' 1위에 올랐다. 작곡과 가창에 AI를 활용한 곡이 해당 차트 정상에 오른 첫 사례다.지로는 오는 24일 설립 6년 만에 첫 기자간담회를 열고 서리아의 제작 과정과 향후 사업 방향을 공개할 예정이다. 같은 날 서울 강남구 섬유센터에서 열리는 'AI CONTENTS SUMMIT 26'에서도 관련 콘텐츠를 선보인다.이재석 지로 공동대표는 "한국의 AI 기술로 K팝을 구현한 서리아를 통해 음악과 캐릭터, 이야기를 함께 즐길 수 있는 콘텐츠를 선보이고 K-AI 콘텐츠의 가능성을 넓혀가겠다"고 밝혔다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr