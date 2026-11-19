배우 정연주가 이전보다 한층 야위어 보이는 모습으로 공식 석상에 등장해 이목을 끌었다. / 사진=SNS 갈무리

배우 정연주가 이전보다 한층 야위어 보이는 모습으로 공식 석상에 등장해 이목을 끌었다. / 사진=SNS 갈무리

배우 정연주가 이전보다 한층 야위어 보이는 모습으로 공식 석상에 등장해 이목을 끌었다. / 사진=SNS 갈무리

배우 정연주가 이전보다 한층 야위어 보이는 모습으로 공식 석상에 등장해 이목을 끌었다. 과거 '한국의 아오이 유우'로 불리며 주목받았던 그는 'SNL 코리아' 출연 당시와는 사뭇 달라진 분위기로 눈길을 끌었다.정연주는 지난 13일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '레이오버 호텔' 언론시사회 및 기자간담회에 참석했다. 정연주는 검은색 원피스에 짧은 단발머리를 매치해 차분한 분위기를 연출했다. 특히 과거보다 볼살이 빠지고 갸름해진 얼굴이 눈에 띄었다. 그는 취재진을 향해 손 하트를 만들며 미소를 짓기도 했다.정연주의 근황이 담긴 사진은 SNS와 온라인 커뮤니티 등을 통해 공유됐다. 오랜만에 공식 석상에 모습을 보인 만큼 이전과 달라진 외모에도 관심이 이어졌다. 일부 누리꾼은 "살이 너무 빠져서 못 알아보겠다", "무슨 일이 있었던 거냐", "건강했으면 좋겠다" 등의 반응을 보였다.정연주는 데뷔 초 일본 배우 아오이 유우를 닮은 외모로 화제를 모았다. 과거 SBS 파워FM '최화정의 파워타임'에 출연했을 당시에도 닮은꼴이라는 이야기가 나오자 "그렇게 많이 닮은 편은 아닌 것 같다. 하지만 청순하다는 말을 들으니까 기분이 좋다"고 밝혔다.과거 건강 문제를 겪었던 사실도 재조명됐다. 정연주는 2018년 한 화보 인터뷰에서 임파선 결핵으로 투병한 경험을 털어놨다고 알려졌다. 당시 그는 "임파선 결핵에 걸려 목에 큰 상처가 생겼다"며 "지금은 열심히 운동하면서 많이 회복했다"고 말했다.1990년생인 정연주는 한국예술종합학교 연극원 출신으로, 2011년 단편영화 '손님'을 통해 데뷔했다. 해당 작품으로 2012년 클레르몽페랑 국제단편영화제에서 여우주연상을 받았다. 이후 '드림하이2', '오로라공주', '마녀의 연애', '선암여고 탐정단', '나인룸' 등 여러 드라마에 출연했다. 특히 2015년부터 2016년까지 'SNL 코리아' 시즌 6과 7에 크루로 참여하며 얼굴을 알렸다. 스크린에서도 활동을 이어왔다. '쎄시봉', '아이 캔 스피크', '아기와 나', '탐정: 리턴즈', '늦여름' 등 다양한 영화에 출연했다.정연주는 오는 25일 개봉하는 영화 '레이오버 호텔'로 관객들과 만난다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr