방송인 이지혜가 세무사 남편 문재완의 이야기를 듣고 있다. / 사진=이지혜 SNS

최근 세무사 시험에서 수석을 차지한 응시자가 AI와 초소형 카메라 등을 이용한 부정행위를 인정해 논란이 된 가운데, 방송인 이지혜의 남편이자 세무사인 문재완의 과거 합격 과정이 재조명되고 있다.이지혜는 19일 자신의 인스타그램에 "날도 추운데 위급 재난 문자에 모든 국민이 걱정하고 불안한 오늘"이라며 2027학년도 대학수학능력시험에 응시하는 수험생들을 향한 응원 메시지를 게재했다.이어 여러 차례 도전 끝에 세무사 시험에 합격한 남편 문재완을 언급하며 "남편이 요즘 특히 더 대단하게 느껴진다"고 덧붙였다.함께 공개한 사진에는 '눈물 나는 큰 태리 세무고시 썰'이라는 제목의 영상 캡처가 담겼다. 해당 영상에서 문재완은 세무사 시험에 도전하던 당시의 힘겨웠던 순간을 털어놨다.문재완은 "합격할 것 같은 해가 있었다. 붙을 줄 알고 도서관 짐을 다 뺐는데, 방에 와서 확인했더니 불합격이었다"고 당시를 회상했다.이어 "거실에서 아침 드라마를 보고 계시는 어머니에게 '저 안 됐어요'라고 말한 뒤 다시 방으로 들어왔다"고 말했다. 이야기를 듣던 이지혜는 "눈물 날 것 같아"라며 두 손으로 입을 막았다.불합격의 아픔을 뒤로하고 다시 공부를 이어가기로 한 문재완은 짐을 뺐던 독서실을 다시 찾았다. 당시 울먹이며 "자리 있어요?"라고 묻자 독서실 운영자는 남아 있던 끝자리 한 좌석을 내줬다고 했다.한편 부정행위를 인정한 A씨는 지난 4월 시행된 1차 시험에서 400점 만점에 397.5점, 7월 실시된 2차 시험에서는 800점 만점에 663점을 얻어 수석으로 합격했다. 하지만 수험생들과 현직 세무사들 사이에서 AI 기기를 활용한 부정행위 의혹이 제기되자 A씨는 "제가 한 일을 모두 자수서에 써서 서울경찰청에 제출했다"며 부정행위를 시인했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr