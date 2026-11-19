홍나영이 뒤늦게 이혼을 고백했다./사진=SNS

홍나영이 뒤늦게 이혼을 고백했다./사진='쉬케치'

개그우먼 홍나영이 뒤늦게 이혼 사실을 고백했다.홍나영은 지난 15일 유튜브 채널 '쉬케치'에 공개된 '집들이 도중 중대발표.. 다소 무거운 브이로그'라는 제목의 영상에서 이혼 후 홀로서기 중인 근황을 전했다.이날 홍나영의 새집을 찾은 동료 개그우먼 홍예슬, 박소라, 황정혜는 "새출발을 응원하고자 왔다"며 집들이 선물을 건넸다. 대화 도중 홍예슬이 이혼을 언급하자 홍나영은 "이혼했다가 다시 돌아왔다. 웰컴백"이라며 "시간이 많이 지나서 너무 괜찮고 행복하다"고 털어놨다.이어 홍나영은 "결혼 생활 1년 하고, 이혼한 지 1년 됐다"며 "내가 결혼한 지도 모르는 사람들이 많을 텐데 결혼 소식보다 이혼 소식을 먼저 듣는 사람도 있을 것 같다"고 말했다.홍나영은 "사실 그동안 내가 먼저 이야기를 했는데 언니들과 정혜가 영상에서 다 잘랐다"고 밝혔고, 동료들은 "양해를 구하고 차라리 편하게 이야기하는 게 낫겠다고 해서 영상을 찍었다. 새출발을 응원한다"며 소개팅 콘텐츠를 제안하기도 했다.이혼 후 일상에 대해 홍나영은 "요즘 너무 행복하다. 혼자 지내는 게 너무 좋다"며 "결혼 전의 이상형은 다 필요 없다. 다정하고 배려가 몸에 밴 담백한 사람을 만나고 싶다"고 덧붙였다.1991년생인 홍나영은 2011년 KBS 26기 공채 개그우먼으로 데뷔해 '개그콘서트'의 '사마귀 유치원', '멘붕스쿨', '남자가 필요없는 이유' 등에 출연했다. 그는 2024년 11월 비연예인 남성과 결혼했으나 지난해 각자의 길을 걷게 됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr