'나는 솔로' 28기 정희가 광수와 결별한 이후 달라진 헤어스타일을 공개하며 새로운 근황을 전했다.28기 정희는 최근 자신의 SNS에 "1. 생존신고 2. Hair cut"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 정희가 짧아진 단발머리로 변신한 모습이 담겼다. 기존의 긴 머리에서 벗어나 턱선 아래로 내려오는 단정한 단발 스타일을 선보인 정희는 한층 산뜻해진 분위기로 시선을 사로잡았다.특히 정희는 회색과 빨간색이 조화를 이루는 아가일 패턴 카디건을 입고 카메라를 향해 환한 미소를 지었다. 화장기 옅은 얼굴과 또렷한 이목구비가 청순한 매력을 더했다.광수와의 결별 이후 공개된 근황이라는 점에서도 눈길을 끈다. 정희는 '나는 솔로' 28기 방송을 통해 광수와 인연을 맺었으나 이후 결별 소식을 전한 바 있다. 이번에는 헤어스타일에 변화를 주며 밝은 모습으로 팬들에게 인사를 건넸다.한편 정희는 ENA·SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 방송 당시 광수와 러브라인을 형성하며 관심을 모았으며, 이후 SNS를 통해 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr