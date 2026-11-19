배우 장나라가 결혼 4년 차에도 남편을 향한 애정을 드러냈다./ 사진=텐아시아 DB

배우 장나라가 결혼 4년 차에도 남편을 향한 애정을 드러냈다./ 사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

배우 장나라가 결혼 4년 차에도 남편을 향한 애정을 드러냈다.19일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 지승현이 드라마 '굿파트너'에서 호흡을 맞춘 장나라와 유나를 집으로 초대하는 모습이 그려진다.이날 지승현은 두 사람을 위해 직접 음식을 준비한다. 앞서 '굿파트너'에서 불륜남을 연기하며 시청자들의 원성을 샀던 그는 당시 대국민 사과 영상까지 공개한 바 있다. 이번에는 극 중 아내와 딸이었던 장나라, 유나를 위해 '사죄의 밥상'을 차린다.지승현의 요리를 돕던 장나라는 결혼 후 달라진 일상을 공개한다. 그는 "나는 원래 요리를 안 했는데 결혼하고 나서는 남편 도시락도 만들고 한다"며 남편을 위해 직접 도시락을 준비한다고 밝힌다.장나라는 2022년 드라마 촬영 현장에서 만난 6세 연하의 촬영 감독과 결혼했다. 장나라의 이야기를 듣던 지승현은 "결혼 홍보대사가 아니냐. 남편 얘기할 때면 표정이 달라진다"며 놀린다. 이에 장나라는 "재미있게 사는 것 같다"며 남편과 함께 있을 때만 드러나는 자신의 모습을 털어놓는다. 그러자 지승현은 장나라를 향해 "쇼윈도 부부네"라고 말해 웃음을 자아낸다.장나라는 남편만 알아차리는 자신의 연기 습관에 대해서도 언급한다. 그는 드라마를 볼 때 "남들은 모르는데, 남편만 눈치채는 것들이 있다"며 "배우자에게는 숨길 수 없는 것 같다"고 말한다. 지승현 역시 장나라의 이야기에 공감한다.드라마에서는 불륜으로 갈등을 빚는 부부를 연기했던 두 사람이 실제 결혼생활을 두고 어떤 이야기를 나눴을지 관심이 쏠린다.'편스토랑'은 19일 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr