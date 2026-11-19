댄서 겸 방송인 차현승이 백혈병 투병 후 마라톤에 도전하며 건강을 되찾은 근황을 공개했다.차현승은 18일 자신의 SNS에 "이때까진 괜찮았지.. 400.."이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 차현승이 마라톤 대회에 참가해 달리고 있는 모습이 담겼다. 검은색 모자와 스포츠 선글라스를 착용한 차현승은 러닝복에 짧은 반바지를 입고 탄탄한 근육질 몸매를 뽐냈다.특히 눈길을 끄는 것은 백혈병 투병을 겪은 차현승의 건강한 모습이다. 차현승은 다른 참가자들과 함께 도로를 달리며 여유로운 표정을 지었다. 선명하게 드러난 허벅지 근육과 다부진 체격도 시선을 사로잡았다.앞서 차현승은 백혈병 진단을 받고 투병 생활을 이어온 사실을 고백해 많은 이들의 응원을 받았다. 치료 과정에서 힘든 시간을 보냈던 그는 건강을 회복한 뒤 다시 운동에 나서며 일상을 되찾아가고 있다.특히 백혈병 투병 이후 얼마 지나지 않아 마라톤 대회에 참가했다는 점에서 더욱 의미를 더한다. 무대 위에서 강렬한 퍼포먼스를 선보이던 차현승이 이번에는 러닝을 통해 건강한 에너지를 발산하며 눈길을 끌었다.한편 차현승은 가수 선미의 백업 댄서로 이름을 알렸으며, 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥'과 서바이벌 프로그램 '피지컬: 100' 등에 출연하며 인기를 얻었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr