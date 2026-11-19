리트 만점자 이진우 씨의 공개 검증이 불발됐다. / 사진='미미미누' 유튜브 캡처

리트 만점자 이진우 씨의 공개 검증이 불발됐다. / 사진='IDA입시연구소' 유튜브 캡처

법학적성시험(LEET·리트) 만점자로 알려진 이진우 씨의 공개 검증이 결국 불발됐다. 부정행위 의혹을 해소하겠다며 실시간 문제 풀이를 예고했지만, 정작 당사자가 나타나지 않으면서 한때 40만명이 넘는 시청자가 지켜본 생중계는 허무하게 끝났다.19일 오전 IDA입시연구소는 공식 유튜브 채널을 통해 이씨의 2027학년도 대학수학능력시험 국어 영역 공개 검증을 생중계했다. 현장에는 전문 강사진과 보안 전문가, 취재진 등이 참석해 이씨를 기다렸다.그러나 이씨는 약속된 시간까지 등장하지 않았다. 진행자는 오전 8시 37분께 "지금 이 순간까지 오지 않았다"며 공개 검증 종료를 선언했다. 이어 "국어 시험이 시작되는 오전 8시 40분을 넘기면 또 다른 의혹이 생길 수 있다"며 뒤늦게 도착하더라도 검증을 인정할 수 없다고 밝혔다.생중계에는 한때 40만명이 넘는 시청자가 몰렸다. 많은 사람이 이씨의 문제 풀이를 기다렸지만, 실력을 확인할 기회는 끝내 주어지지 않았다.문제 풀이 이후에는 전문 강사진의 평가와 질의응답도 계획돼 있었다. 이씨는 수능 국어 56문항을 65분 안에 푼 뒤 무작위로 선정된 3~5개 문항의 정답 근거와 풀이 과정을 설명할 예정이었다. 취재진의 질문에도 직접 답하기로 했다.현장에는 앞서 이씨의 리트 답안 수정 과정에 의문을 제기했던 노형석 메가로스쿨 강사도 참석했다. 노 강사는 과거 이씨의 시험지를 분석하며 일부 오답 선택이 납득되지 않는다고 지적한 바 있다. 그러나 공개 검증이 무산되면서 직접 풀이 과정을 확인하고 설명을 들을 기회도 사라졌다.주최 측은 전날부터 이씨와 연락이 닿지 않았다고 밝혔다. 진행자는 이씨의 안위를 우려하며 지인들에게 신변 확인을 요청했고, 경찰에도 협조를 구했다고 밝혔다.이씨는 지난 7월 치러진 2027학년도 리트에서 언어이해와 추리논증 영역 70문항을 모두 맞힌 인물로, 2008년 시험 도입 이후 최초 만점자로 알려졌다. 이후 입시 전문 크리에이터 미미미누의 유튜브 채널에 출연해 자신의 공부법과 실제 시험 답안지를 공개하며 화제를 모았다.최근 세무사 시험 수석 합격자가 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 인정하면서, 이씨의 리트 만점 성적을 둘러싼 의혹도 확산했다. 이씨는 부정행위 의혹을 부인했지만, 현재 관련 고발 사건 2건이 경찰에 배당된 상태다. 다만 실제 부정행위 여부는 확인되지 않았으며, 이씨가 공개 검증에 불참한 이유 역시 알려지지 않았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr