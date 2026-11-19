올해 법학적성시험(LEET·리트) 만점을 받은 뒤 부정행위 의혹에 휩싸인 서울대 치대생 이진우(32) 씨. / 사진=미미미누 유튜브 채널

사진=미미미누 유튜브 채널

올해 법학적성시험(LEET·리트) 만점을 받은 뒤 부정행위 의혹에 휩싸인 서울대 치대생 이진우(32) 씨의 과거 구치소 수감 전력 의혹과 관련한 증언이 등장했다. 그의 개명 전 이름과 생년월일이 일치하는 공갈 사건 판결문이 확인됐다는 단독 보도가 나오면서다.19일 JTBC에 따르면 이 씨와 과거 구치소에서 같은 방을 사용했다고 주장하는 재소자 A씨가 인터뷰에 등장했다. A씨는 "이 씨가 성균관대 수학과를 다닌다고 했다"며 "사기로 돈을 모아 학습교재를 만드는 게 목표라고 했다"고 주장했다. A씨는 "이 씨가 단순히 생활비를 벌기 위해 사기 범죄를 저지르는 것이 아니라고 이야기했다"며 당시 들었다는 말을 전했다.더욱 눈길을 끈 부분은 JTBC가 확인했다는 판결문이었다. JTBC는 이 씨의 개명 전 이름과 그가 공개한 수험서에 기재된 생년월일이 일치하는 판결문 여러 건을 확보했다고 보도했다.해당 판결문에는 2022년 피해자들을 속이고 협박해 금전을 갈취한 공갈 등의 혐의로 징역 6개월을 선고받은 내용 등이 담긴 것으로 전해졌다.JTBC에 따르면 판결문 속 인물은 동종 범죄 전력이 3차례 있었고 집행유예를 선고받고 불과 두 달 만에 비슷한 수법으로 또 범죄를 저질러 징역형을 선고받았다.이번 증언이 더욱 주목받는 이유는 이 씨가 실제로 학습교재를 출간해 판매하고 있기 때문이다. 이 씨는 리트 만점 이력을 바탕으로 자신의 공부법을 담은 자기계발서 '브레인악셀'을 출간했다.JTBC는 이날 오후 6시 30분 방송되는 '뉴스룸'을 통해 확보한 판결문의 구체적인 내용과 관련 증언을 추가 공개할 예정이다.한편 이 씨는 스마트 안경 등 인공지능(AI) 기기를 활용한 시험 부정행위 의혹이 제기되면서 논란의 중심에 섰다. 이 씨는 "부정행위를 하지 않았다"며 한 입시 업체가 마련한 공개 검증에 임해 국어 수능 시험지를 직접 풀겠다는 의사를 전했다.그러나 19일 이 씨는 등장하지 않았다. 주최 측은 "이 씨 댁으로 사람을 보내 잘 있는지 확인해 주셨으면 한다. 경찰에도 협조를 구한 상태"라고 말했다. 경찰은 이 씨가 이날 오전 실종됐다는 신가가 접수됨에 따라 서울 광진구 모처에 이 씨가 머물렀던 흔적을 토대로 일대를 수색하고 있다.또 일부 변호사들은 이 씨를 경찰에 고발했다. 해당 사건은 광역수사단 금융범죄 수사팀에 배당됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr