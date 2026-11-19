정재승 교수가 AI 기술에 대한 생각을 밝혔다. / 사진제공=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

배우 김명민이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 데뷔 30년 만에 첫 예능 나들이에 나섰다. / 사진제공=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우씨를 둘러싼 AI 부정행위 의혹이 불거진 가운데, 뇌 과학자 정재승 교수가 AI를 활용한 새로운 시험 방식을 소개했다.18일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 정재승 교수를 비롯해 배우 김명민, 네덜란드 한국학자 렘코 브뢰커가 출연했다.정 교수는 직접 개발한 평가 시스템을 소개하며 AI 시대에 달라질 시험 방식에 관한 생각을 밝혔다. 그가 개발한 '소크라테스트'는 소크라테스의 문답법을 AI에 적용한 시스템이다. 카이스트 학생들이 정 교수를 본떠 만든 AI와 2~3시간 동안 대화를 나누면 그 내용을 녹음하고 분석해 성적을 매기는 방식이다.정 교수는 AI 기술이 발전하면서 글쓰기 시험만으로 학생의 실력을 정확하게 평가하기 어려워졌다고 설명했다. 대신 질문과 답변을 반복하는 과정에서 학습 내용을 얼마나 깊이 이해하고 있는지 확인할 수 있다는 것이다. 그는 "앞으로 구술 면접과 구술 시험이 보편화될 것"이라고 전망했다.이날 방송에는 데뷔 30년 만에 처음으로 예능 프로그램에 출연한 김명민도 함께했다. 그는 무명 시절 아내의 출산을 앞두고 연기를 그만두려 했던 사연을 공개했다. 당시 배우 생활을 이어가기 어렵다고 판단해 뉴질랜드 이민을 준비했지만, KBS 드라마 '불멸의 이순신' 출연 기회를 얻으면서 계획을 바꾸게 됐다고 한다.김명민은 당시 아내가 건넨 말도 떠올렸다. 아이를 무사히 출산한 아내가 "우리 아이가 태어나면서 아빠에게 선물을 가져다준 거 아닐까"라고 말했다는 것이다. 이후 김명민은 '불멸의 이순신' 촬영에 몰두했고, 이순신 장군이 등장하는 꿈을 10차례 넘게 꿀 정도로 배역에 집중했다고 밝혔다. 그는 이 작품으로 첫 연기대상을 받았다.다른 대표작에 관한 이야기도 이어졌다. 김명민은 '하얀거탑', '베토벤 바이러스', '내 사랑 내 곁에' 등을 언급하며 인물을 표현하기 위해 고민했던 과정과 자신의 연기 방식을 소개했다. 특히 '하얀거탑'을 연출한 고(故) 안판석 감독에 대해서는 "감독님과 꼭 한 작품은 더 할 수 있을 거라고 생각했는데 못한 게 한이 된다"며 아쉬움을 드러냈다.네덜란드 한국학자 렘코 브뢰커는 '삼국유사' 영문 완역본이 나오기까지의 과정을 소개했다. 스승과 제자 3대에 걸쳐 60년 동안 번역 작업이 이어졌으며, 이 과정에서 한한대사전을 활용했다고 설명했다. 유재석은 "'삼국유사'가 영어로 나왔다는 게 믿기지 않는다"며 놀라움을 나타냈다.렘코 브뢰커는 한국에서 생활하며 겪었던 일화도 공개했다. 1995년 연세대 교환학생으로 처음 한국을 찾았다는 그는 네덜란드의 더치페이 문화와 한국의 식사 문화를 비교했다. 하숙집에서 경험한 한국식 밥상과 한국에 올 때마다 회와 소주를 즐긴다는 이야기도 전했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr