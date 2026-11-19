RIIZE X PLAVE 'Lowkey' Concept Image and Fan Getting Pushed at RIIZE's Departure / Web Capture

그룹 라이즈(RIIZE)의 출국 현장에서 경호원이 주변 여성을 밀치는 듯한 영상이 확산하면서 K팝 아티스트의 공항 경호 방식을 둘러싼 논란이 일고 있다. 경호원의 물리력 행사에 대한 비판과 함께, 아티스트의 출입국 때마다 팬과 취재진이 몰리는 공항 문화도 문제로 거론되고 있다.SM엔터테인먼트 소속 그룹 라이즈는 지난 18일 미국 뉴욕에서 열리는 제100회 '메이시스 추수감사절 퍼레이드(Macy's Thanksgiving Day Parade)' 등 현지 일정을 소화하기 위해 인천국제공항을 통해 출국했다. 이후 SNS에는 당시 현장을 촬영한 영상이 올라왔다. 영상에는 남성 경호원이 멤버들 가까이에서 촬영하던 여성을 강하게 밀치자, 해당 여성이 옆으로 튕겨 나가는 모습이 담겼다.해당 장면이 온라인상에 퍼지면서 경호원의 대응이 지나쳤다는 지적이 나왔다. 다만 영상에 담기지 않은 충돌 전후의 구체적인 상황은 확인되지 않았다. 일부 누리꾼들은 경호원의 행동을 비판하면서도 아티스트 주변으로 지나치게 가까이 접근하는 일부 팬들의 행동 역시 문제라고 지적했다. 출입국 일정이 외부에 알려지는 과정과 현장 인파를 관리하는 기획사의 방식에 대한 비판도 이어졌다.K팝 아티스트의 출입국 현장에 인파가 몰리는 일은 어제오늘의 일이 아니다. 공항에서 촬영된 사진과 영상은 팬 커뮤니티와 SNS를 통해 빠르게 퍼지고, 아티스트의 공항 패션이나 팬들을 향한 인사도 화제가 된다. 출입국 장면 자체가 하나의 콘텐츠처럼 소비되는 셈이다. 일부 팬들은 아티스트를 가까이에서 보기 위해 공항을 찾고, 촬영을 위해 이동 동선에 접근하기도 한다.그러나 공항은 콘서트나 팬사인회처럼 팬들과의 만남을 목적으로 마련된 장소가 아니다. 특정 아티스트를 보기 위해 인파가 몰리면 일반 이용객의 통행에도 차질이 생기고, 경호 인력이 아티스트의 이동 경로를 확보하는 데 어려움을 겪는다. 아티스트에게 인사를 요구하거나 가까이 다가가 촬영하는 행동이 반복될수록 현장이 혼잡해질 가능성도 커진다.다만 공항에 인파가 몰리고 이동 동선이 혼잡하다는 이유로 경호원의 과도한 물리력 행사가 정당화될 수는 없다. 아티스트의 안전을 확보하는 과정에서 다른 사람의 안전을 위협하는 상황이 발생했다는 점 역시 이번 논란에서 짚어야 할 부분이다.라이즈는 과거에도 출입국 과정에서 인파가 몰려 혼잡을 겪은 바 있다. 이번 논란에서도 경호원의 행동뿐 아니라 아티스트 주변으로 사람들이 몰리는 상황이 다시 문제가 됐다. 경호 인력이 이동 동선을 확보하는 과정에서 물리적 충돌이 발생했다는 점은 공항 경호가 안고 있는 어려움을 보여준다. 경호원의 대응 수위와 별개로 출입국 정보가 알려지는 방식, 현장 인파 관리, 근접 촬영 관행 등을 함께 살펴볼 필요가 있는 이유다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr