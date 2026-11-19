샤이니 온유 / 사진=텐아시아 DB

그룹 샤이니(SHINee) 온유(ONEW)가 내년 1월 일본에서 콘서트를 개최한다.온유는 지난 18일 공식 SNS에 '2027 ONEW CONCERT [ONEW THE LIVE : SOAR] IN JAPAN'(2027 온유 콘서트 [온유 더 라이브 : 소어] 인 재팬) 포스터를 공개했다. 공연은 내년 1월 14일부터 15일까지 이틀간 일본 도쿄 가든 시어터에서 열린다.'ONEW THE LIVE'는 온유의 라이브 무대를 중심으로 구성된 단독 공연 시리즈다. 이번 콘서트에는 '날아오르다'라는 의미의 'SOAR'(소어)를 부제로 붙였다. 기존 공연에서 선보인 음악과 콘셉트를 바탕으로 새로운 모습을 보여주겠다는 취지다.온유는 앞서 'CONNECTION'(커넥션), 'PERCENT'(퍼센트), 'Q'(큐) 등 서로 다른 주제로 공연을 진행해 왔다. 'CONNECTION'에서는 내면과 외면의 연결을 통한 자기 발견을, 'PERCENT'에서는 불완전한 존재들이 서로를 채워가는 과정을 다뤘다. 'Q'에서는 끊임없이 질문하며 자신만의 답을 찾아가는 이야기를 담았다.공연마다 곡 구성과 콘셉트에도 변화를 줬다. 개최 지역에 따라 세트리스트를 달리하고, 각 공연의 주제에 맞춰 무대를 구성해 온 만큼 이번 일본 콘서트에서 선보일 무대에도 관심이 쏠린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr