넷플릭스 '피지컬: 아시아'가 시즌2 제작을 확정하고 2027년 돌아온다./ 사진=텐아시아 DB

넷플릭스 '피지컬: 아시아'가 시즌2 제작을 확정하고 2027년 돌아온다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '피지컬: 아시아'가 시즌2 제작을 확정하고 2027년 돌아온다.넷플릭스는 19일 '피지컬: 아시아'의 두 번째 시즌인 '피지컬: 아시아 시즌2 - 언브로큰'을 2027년 공개한다고 밝혔다. 지난해 10월 첫선을 보인 시즌1에 이어 약 2년 만의 귀환이다.'피지컬: 아시아'는 아시아 각국을 대표하는 선수들이 국가의 명예를 걸고 경쟁하는 서바이벌 예능이다. 기존 '피지컬: 100' 시리즈를 국가대항전으로 확장한 작품으로, 참가자들이 팀을 이뤄 다양한 퀘스트를 수행하는 방식으로 진행됐다.지난 시즌에서는 한국을 비롯한 아시아 국가들의 선수들이 체력과 전략을 앞세워 경쟁했다. 국가별로 다른 전술과 팀워크가 승부를 가르는 주요 변수로 작용했다. '피지컬' 시리즈는 세 시즌 연속 넷플릭스 글로벌 TOP 3에 이름을 올렸다.시즌2에서는 대결 규모를 확대하고 새로운 퀘스트를 선보일 예정이다. 특히 기존 시즌과 차별화된 경기 방식과 국가별 전략 싸움에 무게를 둔다. 새롭게 참가하는 국가와 선수들의 구체적인 명단은 아직 공개되지 않았다.연출을 맡은 장호기 PD는 "시청자 분들이 국가의 명예를 걸고 경쟁하는 선수들의 뜨거운 열정과 자부심, 그리고 개인의 한계를 넘어 팀으로서 만들어내는 놀라운 드라마에 많은 관심 보내주셔서 다시 한번 감사드린다"고 말했다. 이어 "시즌2도 지난 시즌들과는 완전히 다른 세계를 새롭게 설계했고 <피지컬> 시리즈의 새로운 시그니처가 될 수 있는 퀘스트들을 개발했다"고 설명했다.그러면서 "단순히 규모를 키우는 것을 넘어, 국가대항전이기에 가능한 새로운 전략과 매치업 그리고 예측할 수 없는 승부를 보여드릴 예정이다. 시즌1을 뛰어넘는 더욱 압도적인 대결과 시즌2에 새롭게 참전한 더 강력한 선수들의 진정성 있는 이야기를 기대해 주시기 바란다"고 덧붙였다.시즌1에서 우승을 차지한 한국팀의 재출연 여부도 관심사다. 당시 김동현, 윤성빈, 아모띠, 장은실, 김민재, 최승연이 한국 대표로 출전해 최종 우승을 거머쥐었다. 다만 시즌2의 참가 국가와 선수 명단은 아직 공개되지 않아 이들의 복귀 여부는 미정이다.한편 '피지컬' 시리즈는 해외 현지화 작품으로도 제작되고 있다. '피지컬 100: 멕시코'와 '피지컬 100: 이탈리아'는 공개 후 각각 2주 연속 글로벌 TOP 10에 올랐다. 미국, 프랑스, 스웨덴에서도 현지판 제작이 확정됐으며, 멕시코판은 시즌2 제작까지 결정됐다.'피지컬: 아시아 시즌2 - 언브로큰'은 2027년 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr