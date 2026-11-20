배우 김동규가 박해진의 20대 시절을 연기한다. / 사진제공=젤리피쉬엔터테인먼트

배우 김동규가 박해진의 20대 시절을 연기한다. / 사진제공=젤리피쉬엔터테인먼트

배우 김동규가 박해진의 20대 시절을 연기한다. 1983년생으로 올해 43세인 박해진은 새 드라마 '굿파트너2'에서 이혼 전문 변호사 역을 맡았으며, 그의 젊은 시절은 모델 출신 신예 배우 김동규가 소화할 예정이다.김동규는 오는 20일 오후 9시 50분 첫 방송 되는 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'에서 박해진이 연기하는 박태수의 20대 시절을 맡아 출연한다.'굿파트너2'는 이혼이 체질인 대표 변호사 차은경과 이혼에 진심인 경력직 변호사 강혜성이 서로의 파트너가 되면서 벌어지는 이야기를 그린다. 이혼 이후에도 이어지는 삶과 인생의 선택 앞에서 고민하는 변호사들의 모습을 다룰 예정이다.극 중 박태수는 이혼 전문 변호사 업계에서 경쟁을 벌이는 법무법인 태수의 대표 변호사다. 김동규는 현재의 박태수와는 다른 20대 시절을 연기한다. 공부에 몰두하는 고시생으로 등장해 변호사가 되기 전 인물의 모습을 그려낼 예정이다.김동규는 2016년 모델로 데뷔한 뒤 배우로 활동 영역을 넓혀왔다. 현재 젤리피쉬엔터테인먼트 소속으로, 웹드라마 '제주에 부는 바람', '썸 끓는 시간', '딩고X스포츠토토'와 '필수연애교양' 등에 출연하며 연기 경력을 쌓았다. 이후 '미친, 딜리버리', 넷플릭스 'K-드라마 같은 사랑을 하고 싶어' 등 예능 프로그램에도 출연했다. 모델과 배우 활동에 이어 예능까지 다양한 분야에서 시청자들과 만났다.지난해에는 드라마 '이강에는 달이 흐른다'와 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'에 출연했다. 지난 7월에는 숏폼 드라마 '중전에게 체크인'에도 참여하며 작품 활동을 이어갔다.이번 '굿파트너2'에서는 박해진과 동일한 인물의 서로 다른 시기를 연기한다는 점에서 관심을 끈다. 김동규가 고시생 시절 박태수의 성격과 성장 과정을 어떻게 표현할지 주목된다.'굿파트너2'는 오는 20일 오후 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr