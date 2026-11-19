'나는 솔로' 20기 정숙이 생애 첫 골프 라운딩에 나서며 근황을 공개했다.20기 정숙은 최근 자신의 SNS에 "저 드디어 머리 올렸어요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 골프장을 찾은 정숙이 분홍색 카트 앞에서 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다. 정숙은 몸에 밀착되는 흰색 상의에 짧은 네이비색 플리츠스커트를 매치해 골프웨어 패션을 완성했다.특히 정숙은 상체 라인이 드러나는 골프웨어와 짧은 치마로 여성스러운 스타일을 강조했다. 여기에 흰색 니삭스와 선캡을 착용해 발랄하면서도 청순한 분위기를 자아냈다. 화려한 분홍색 골프 카트와 대비되는 단정한 의상도 눈길을 끌었다.정숙은 "주변에서 골프 배우라고 해도 게을러서 못했는데 이번에 친구들의 추진력으로 드디어 성공했다"며 첫 필드 라운딩에 나선 소감을 밝혔다.이어 "골프장도 난생처음 가봤는데 여기 새로 생긴 데라서 시설도 너무 깨끗하고 캐디분도 너무 친절하시고 음식도 맛있고 다 좋았다"고 만족감을 드러냈다.그러면서 "남한강 S파크라는 곳인데 캐디분이 골프 예절도 알려주시고 친구들이랑 다 같이 너무 재밌게 놀다 왔다"며 "이제 추워져서 내년 봄을 기약해야겠다"고 덧붙였다.한편 정숙은 ENA·SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 20기에 출연해 얼굴을 알렸다. 방송 당시 솔직하고 거침없는 매력으로 화제를 모았으며, 이후 SNS를 통해 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr