BTS Members at the Taiwan Night Market / Web Capture

BTS Members at the Taiwan Night Market and RM's Insta Story / Web Capture

그룹 방탄소년단(BTS)의 진, 제이홉, 뷔, 정국이 월드투어 '아리랑(ARIRANG)' 공연을 위해 대만 가오슝에 입국한 지 불과 몇 시간 만에 현지 야시장에 등장했다.18일 대만 현지 매체 보도와 SNS에 공개된 목격담에 따르면 네 멤버는 가오슝의 대표 관광지인 리우허 야시장(Liuhe Night Market)을 방문했다. 이들은 길거리 음식을 맛보고 노점상들과 대화를 나누는 등 공연을 앞두고 자유 시간을 보냈다. 특히 입국 당시 입었던 옷차림 그대로 야시장을 찾은 모습이 포착되면서 현지 팬들의 관심을 모았다.멤버들은 야시장 곳곳을 돌아다니며 다양한 먹거리를 맛보고 게임에도 참여했다. 진과 제이홉은 노점 앞에서 상인에게 영어로 추천 메뉴를 물어보며 음식을 골랐다. 이후 소시지와 치즈 간식 등을 먹는 모습이 목격됐다. 정국은 카메라를 들고 야시장의 풍경과 멤버들의 모습을 직접 촬영했다.뷔는 현지 상인들과 중국어로 소통하는 모습으로 눈길을 끌었다. 상인들에게 중국어로 인사를 건네고 자신의 본명인 '김태형'을 소개했다. 음식을 구매하거나 대화를 마친 뒤에는 감사 인사도 잊지 않았다. 정국과 함께 야시장의 풍선 터뜨리기 게임에 참여하기도 했다. 뷔는 게임에서 대형 봉제 인형을 경품으로 받았으며, 이 장면을 지켜보던 주변 사람들의 환호가 이어졌다.멤버들이 야시장을 방문한 모습은 현장에 있던 시민들의 SNS를 통해 알려졌다. 공개된 영상과 사진에는 멤버들이 노점 앞에서 음식을 고르거나 상인들과 이야기를 나누는 장면 등이 담겼다. 공연을 하루 앞두고 멤버들이 일반 관광객들이 찾는 야시장을 방문했다는 점에서 현지에서도 관심이 이어졌다.같은 날 리더 RM은 자신의 인스타그램에 가오슝의 랜드마크인 '85 스카이 타워' 사진을 게재했다. 사진 속 건물은 방탄소년단의 상징색인 보라색 조명으로 꾸며져 있었다. 가오슝시는 방탄소년단의 공연 일정에 맞춰 시내 주요 시설에 보라색 조명을 설치하고 팬들을 위한 다양한 행사를 마련했다.방탄소년단이 대만에서 완전체 단독 콘서트를 개최하는 것은 8년 만이다. 이들은 19일과 21~22일 가오슝 내셔널 스타디움에서 월드투어 'ARIRANG' 공연을 연다. 공연을 앞두고 가오슝 시내 곳곳에서는 방탄소년단을 주제로 한 조명 연출과 팬 이벤트가 진행되고 있다. 이런 가운데 멤버들의 야시장 방문까지 알려지면서 공연에 대한 현지 관심이 이어지고 있다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr