현직 의사 고우림이 비싼 피부과 레이저 시술에 대한 생각을 밝혔다. / 사진 제공 = 채널A ‘언니만 따라와’

현직 의사 고우림이 비싼 피부과 레이저 시술에 대한 생각을 밝혔다. / 사진 제공 = 채널A ‘언니만 따라와’

현직 의사 고우림이 비싼 피부과 레이저 시술에 대한 생각을 밝혔다.오는 20일 방송되는 채널A '언니만 따라와'에서는 장영란과 장예원이 중국인 뷰티 인플루언서 천젠과 함께 제주도 여행을 떠나는 모습이 그려진다. 이날 현직 의사 고우림이 일일 뷰티 매니저로 합류한다.고우림은 "오늘은 뷰티 매니저로서 최선을 다하겠다"며 피부 관리에 관한 궁금증을 풀어주겠다고 나선다.천젠은 고우림에게 "레이저 시술을 선택할 때, 비싼 레이저 한 번 맞는 게 나은지, 아니면 저렴한 레이저를 여러 번 하는 게 나은지 궁금하다"고 질문한다. 이에 장영란과 장예원도 "나도 궁금했다"며 관심을 보인다. 고우림은 "이거 진짜 많이 질문한다"며 "비싼 레이저가 돈값을 하기는 한다"고 답한다.이어 장예원은 "피부과 시술을 자주 받으면 피부가 얇아진다는데 맞나요?"라고 추가 질문을 던진다. 장영란은 피부 관리에 유독 관심을 보이는 장예원을 향해 "피부 얘기하니까 눈이 반짝반짝해"라고 말해 웃음을 자아낸다. 고우림이 설명하는 피부과 시술에 관한 자세한 내용은 방송에서 공개된다.한편 이날 방송에서는 장영란과 장예원이 천젠을 위해 준비한 제주도 여행 코스도 소개된다.채널A '언니만 따라와'는 오는 20일 오후 8시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr