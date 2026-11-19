이세영이 '재혼 황후' 비하인드를 들려줬다. / 사진='유행쇼' 캡처

이세영이 '재혼 황후' 비하인드를 들려줬다. / 사진='유행쇼' 캡처

이세영이 '재혼 황후' 비하인드를 들려줬다. / 사진='유행쇼' 캡처

이세영이 '재혼 황후'의 라스타 캐릭터를 연기하기 위해 다이어트를 했다고 밝혔다.18일 유튜브 채널 'ggzz'의 '허경환의 유행쇼'에는 '8년 만에 밝혀진 이세영의 지(?)내비 정체. EP. 11 이세영 편'이라는 영상이 공개됐다.이세영은 원작 웹툰을 기반으로 하는 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'에서 라스타 역을 맡았다. 라스타는 황제의 마음을 빼앗은 도망 노예다.허경환은 "캐릭터가 되기 위해 열심히 한 거 있냐"고 물었다. 이세영은 "웹툰을 보고 생각했던 건 '라스타는 무조건 예뻐야 한다'는 것이었다. 하는 행동이나 말과 다르게 사랑스러운 모습이 있다. 사랑스럽고 예쁘지 않았다면 막 그렇게 애정해주지 않았을 것 같다"고 말했다. 이어 "내가 할 수 있는 한 최선을 다해 예뻐지자 생각해서, 관리를 열심히 했다. 또한 "(라스타는) 뽀얘야 할 것 같아서 선스프레이, 선크림을 열심히 수시로 발랐다"고 전했다.또 다른 노력으로는 다이어트를 꼽았다. 이세영은 "'모텔 캘리포니아' 끝나고 8kg 정도 쩠다"고 털어놨다. 이어 "식단 관리를 열심히 했다. 단백질은 유지하면서 채소 먹고 탄수화물을 안 먹었다"고 전했다. 또한 "그때부터 관리하면서 피부가 좋아졌다"고 덧붙였다.'재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr