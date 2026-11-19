'리트 만점자'로 화제를 모은 이진우는 앞서 미미미누의 유튜브 채널에 출연해 공부 비결을 공개한 바 있다. / 사진=유튜브 채널 '미미미누' 영상 캡처

법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우씨가 부정행위 의혹을 해소하기 위해 마련된 공개 검증에 나타나지 않았다. 앞서 그는 입시 전문 크리에이터 미미미누(본명 김민우)에게 수능 문제 풀이 생중계를 제안했지만 거절당한 바 있다.19일 IDA입시연구소는 공식 유튜브 채널을 통해 이씨의 수능 국어 문제 풀이 검증 현장을 생중계했다. 그러나 이씨는 입실 예정 시각인 오전 8시가 지나도록 모습을 드러내지 않았으며 주최 측이 연락을 시도했지만 휴대전화가 꺼져 있었던 것으로 알려졌다.현장 진행자는 전날부터 이씨와 연락이 닿지 않고 있다며 수능 국어 시험이 시작되는 오전 8시 40분까지 기다리겠다고 밝혔다. 하지만 이후에도 이씨가 나타나지 않자 검증 취소를 알렸다. 주최 측은 경찰에 협조를 요청해 이씨의 신변 확인을 의뢰한 상태다.이씨는 올해 실시된 2027학년도 리트에서 언어이해와 추리논증 영역의 모든 문항을 맞혀 주목받은 인물이다. 2008년 시험 도입 이후 처음 나온 만점자로 알려졌으며, 과거 수능에서는 하위권 성적을 받았지만 이후 학업 성취도가 크게 높아졌다고 밝혀 화제를 모았다. 미미미누의 유튜브 채널에도 출연해 자신의 공부법과 시험 답안지를 소개한 바 있다.그러나 최근 세무사 시험 수석 합격자의 인공지능(AI) 활용 부정행위가 드러나면서 이씨를 향해서도 의혹이 제기됐다. 일부 누리꾼은 이씨가 공개한 리트 답안지에서 여러 차례 답을 수정한 흔적에 주목했다. 특히 지운 답안이 다음 문항의 정답과 연달아 일치한다는 점을 근거로 답을 한 칸씩 밀려 적었다가 고친 것 아니냐는 의문을 제기했다.이씨는 의혹을 해소하기 위해 미미미누에게 수능 당일 문제 풀이 과정을 생중계하자고 제안했다. 미미미누는 지난 15일 라이브 방송에서 이 같은 요청을 받았다고 밝히면서도, 제작진과 논의한 끝에 진행하지 않기로 했다고 설명했다.이후 이씨는 IDA입시연구소에서 수능 당일 공개 검증을 받기로 했다. 메가스터디와 대성마이맥, 시대인재 소속 국어 강사들이 지켜보는 가운데 수능 문제를 실시간으로 풀겠다는 계획이었다.하지만 이씨가 약속된 시간에 나타나지 않고 연락도 닿지 않으면서 공개 검증은 결국 무산됐다. 현재까지 불참 이유는 확인되지 않았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr