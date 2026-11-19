배종옥이 일부 후배 배우들의 태도를 지적했다. / 사진=텐아시아DB

배우 배종옥이 일부 후배 배우들의 촬영 현장 태도에 쓴소리를 했다.지난 18일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서는 영화 '완벽한 집' 언론배급시사회 및 기자간담회가 열렸다. 행사에는 정용기 감독과 배우 배종옥, 장규리, 김민철이 참석했다.배종옥은 일부 젊은 배우들의 현장 태도를 지적했다. 그는 "요즘 현장에 가면 젊은 배우들이 밴에 꿀을 묻혀놨는지 차 안에만 있다가 촬영한다고 하면 겨우겨우 나온다"고 말했다. 이어 촬영을 준비하는 상황에서도 차에서 나오지 않는 후배들에게 답답함을 느낀 적이 있다고 털어놨다.배종옥은 자신이 촬영 현장을 대하는 방식도 언급했다. 그는 "나는 현장에 오면 현장에 있다"며 "현장의 내 침대에서 잠자고 내 소파에서 커피를 마신다. '먼지투성이인 곳에서 왜 그러냐'고 하는데 하나의 의식 같은 부분"이라고 설명했다. 이어 배우로서 인물이 살아온 공간에 직접 머물러야 그곳에서 생활한 사람의 감정을 표현할 수 있다는 마음 때문이라고 밝혔다.반면 이번 작품에서 함께 호흡을 맞춘 장규리와 김민철의 태도도 언급했다. 배종옥은 두 배우가 자신의 촬영 순서가 아닐 때도 현장에 나와 스태프들과 이야기를 나눴다며 "현장에 집중하려고 하는 모습처럼 보였다"고 칭찬했다.배종옥이 출연하는 영화 '완벽한 집'은 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주한 대학생 규빈(장규리 분)이 집주인 금림(배종옥 분)과 함께 살면서 기이한 사건을 마주하는 공포 스릴러다. 오는 25일 개봉한다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr