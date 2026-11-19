남태현 / 사진=텐아시아 DB

그룹 위너 출신 남태현이 마약 투약으로 집행유예를 선고받은 기간에 음주운전 사고를 낸 혐의로 항소심 판단을 받는다. 1심에서 징역 1년을 선고받은 남태현은 항소심에서 선처를 호소했다.19일 법조계에 따르면 서울서부지법 형사항소2-2부는 이날 오전 10시 도로교통법 위반(음주운전·제한속도 위반) 혐의로 기소된 남태현의 항소심 선고 공판을 연다.남태현은 지난해 4월 27일 오전 4시 10분께 서울 강변북로 일산 방향 동작대교 인근에서 술에 취한 상태로 운전하다 중앙분리대를 들이받는 사고를 낸 혐의를 받는다. 사고 당시 남태현의 혈중알코올농도는 0.122%로 면허 취소 기준인 0.08%를 넘었다. 제한속도가 시속 80㎞인 도로에서 시속 182㎞로 운전한 사실도 확인됐다.지난 4월 1심 재판부는 남태현에게 징역 1년과 벌금 100만원을 선고했다. 당시 재판부는 "마약류 관리에 관한 법률 위반으로 인한 집행유예 기간 중이었음에도 이 범행을 저질러 비난 가능성이 크다"고 지적했다. 음주운전으로 처벌받은 전력이 있는데도 같은 범행을 반복했다는 점 역시 불리한 사정으로 판단했다.남태현은 형량이 무겁다며 항소했다. 지난달 22일 열린 항소심 첫 공판에서는 잘못을 인정하면서도 재판부에 선처를 요청했다. 남태현 측 변호인은 남태현이 수사 과정에서 범행을 인정하고 성실히 조사에 임했다며, 현재 회사원으로 일하면서 봉사활동도 이어가고 있다고 설명했다.남태현 역시 최후진술에서 "어떤 사정이 있더라도 변명이 될 수 없다는 것을 알고 깊이 반성하고 있다"며 "술을 완전히 끊고 대중교통을 이용하고 있으며 봉사활동과 상담도 꾸준히 이어가면서 생활을 바꾸려고 노력하고 있다"고 선처를 호소했다.남태현은 앞서 2023년 3월에도 술을 마신 채 차량을 운전하다 적발돼 같은 해 7월 벌금 600만원의 약식명령을 받았다. 이후 2024년 1월에는 필로폰 매수·투약 혐의로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다. 이번 음주운전 사고는 해당 집행유예 기간에 발생했다.한편, 남태현은 2014년 그룹 위너로 데뷔했으며 2016년 팀을 탈퇴했다. 이후 밴드 사우스클럽을 결성해 활동했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr