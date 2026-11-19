배종옥이 일부 배우들의 태도를 지적한 가운데 송혜교의 발언이 재조명되고 있다. / 사진=텐아시아DB

배종옥이 일부 배우들의 태도를 지적한 가운데 송혜교의 발언이 재조명되고 있다. / 사진='뜬뜬' 유튜브 캡처

배우 배종옥이 일부 후배 배우들의 촬영 현장 태도에 쓴소리를 한 가운데 송혜교의 과거 발언이 재조명되고 있다.지난 18일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서는 영화 '완벽한 집' 언론배급시사회 및 기자간담회가 열렸다. 행사에는 정용기 감독과 배우 배종옥, 장규리, 김민철이 참석했다.배종옥은 일부 젊은 배우들의 현장 태도를 지적했다. 그는 "요즘 현장에 가면 젊은 배우들이 밴에 꿀을 묻혀놨는지 차 안에만 있다가 촬영한다고 하면 겨우겨우 나온다"며 아쉬움을 나타냈다.배종옥은 "나는 현장에 오면 현장에 있다"며 "현장의 내 침대에서 잠자고 내 소파에서 커피를 마신다. 하나의 의식 같은 부분"이라고 설명했다. 그러면서도 이번 작품에서 함께 호흡을 맞춘 장규리와 김민철이 촬영 순서가 아닐 때도 현장에서 스태프들과 이야기를 나눴다며 두 배우의 태도를 칭찬했다.배종옥의 발언이 화제가 되면서 송혜교가 최근 밝힌 촬영장 습관에도 관심이 쏠리고 있다. 송혜교는 지난 14일 유튜브 채널 '뜬뜬'에 공개된 '레트로는 핑계고' 영상에 배우 공유와 함께 출연해 촬영 현장에서 시간을 보내는 방식을 이야기했다.송혜교는 "현장에 가면 도착하자마자 차에서 내려 모니터 옆에 가 있는다. 무조건 현장에 간다"며 "차에 가만히 앉아 있는 걸 못 하겠다. 지루하다"고 밝혔다. 이어 다른 배우들의 연기를 지켜보거나 스태프, 감독과 대화를 나누며 시간을 보낸다고 설명했다.다만 이러한 행동이 스태프들에게는 부담으로 다가가기도 한다고 했다. 송혜교는 "나중에는 내가 차에서 내려오면 '누나 제발 좀 차에 있어달라'고 하더라"고 말해 웃음을 자아냈다.배종옥과 송혜교는 촬영 현장에 머무르며 소통하는 시간을 중요하게 여긴다는 점에서 공통점을 보였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr