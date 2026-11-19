수학 일타강사 정승제가 수험생들을 향한 마음을 전했다. / 사진=정승제 SNS

대학수학능력시험을 앞두고 인공지능(AI) 기기를 활용한 부정행위 가능성을 우려했던 수학 일타강사 정승제가 늦은 밤 수험생들을 응원했다.정승제는 지난 18일 자신의 인스타그램에 "참 시끌시끌한 시험이다. 그치? 안 그래도 많이 떨릴 텐데. 세상이 참 안 도와주는 것 같아 야속함마저 느껴지네"라며 장문의 글을 게재했다.먼저 정승제는 최근 불거진 AI 안경 부정행위 논란을 의식한 듯 "내일 단추 있는 거 무조건 빼고, 안경 안 써도 되면 그냥 빼고, 필요하다면 얇은 테나 무테 쓰면 좋을 것 같아요"라며 복장을 조언했다.이어 정승제는 "잠을 충분히 자는 게 지식을 꺼내 쓰는 데 도움이 된다고 하더라. 그래야 감으로 찍은 것도 잘 맞는다"면서 수험생들에게 숙면을 권고했다. 또 "교문 500미터 앞에서 약간 빠른 걸음으로 걸어가는 게 뇌에 도움이 된다니까 그렇게 해봅시다"라며 알고 있는 팁들도 전수했다.뒤이어 정승제는 수험생들을 다독였다. 그는 "어린 나이에 처음 겪는 무시무시한 시험이라 불안해하면서 열심히 달려왔을 것"이라며 "마냥 순탄한 여정은 아니었겠지만 여기까지 버텨낸 것만으로도 기특하다"고 진심을 전했다.그러면서도 "당장의 결과가 좋게 나오면 쾌감은 최고겠지만 그게 꼭 인생 전반에 좋게 작용하는 것은 아니다"라며 "결과가 초라하면 실패의 길로 갈 것 같지만 꼭 그렇지만은 않다"고 조언하기도 했다.앞서 정승제는 16일 자신의 SNS에 "1년 동안 공부한 수험생들이 인정해줄 만한 대책이 마련된 후 시험을 치르게 해야 한다"며 수능 연기에 대한 소신을 밝혔다. 최근 세무사 시험 등에서 AI 안경과 초소형 카메라 등을 이용한 부정행위가 불거지면서다.정승제는 "수능 연기는 수험생과 학부모, 대학별 입시 일정에 큰 혼란을 초래한다"면서도 "한 문제 차이로 합격과 불합격이 갈리는 시험에서 자신보다 덜 노력한 사람이 신종 기술을 이용해 자신을 떨어뜨릴 수도 있다는 의심을 품은 채 시험을 치르게 해서는 안 된다"고 목소리를 높였다.정승제는 항공 보안에 준하는 입실 검사를 요청했다. 그는 "휴대폰을 포함한 모든 전자 장비의 반입 금지, 모든 시험장에서의 전파 차단 등이 필요하다"고 강조했다.한편 교육부는 19일 치러질 수능에서 스마트 안경을 시험장 반입 금지 물품으로 규정했다. 이재명 대통령 역시 "수능에서 부정행위는 중대 범죄"라며 엄정 대응을 예고했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr