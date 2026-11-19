박진영이 진선규에게 맞섰다./사진제공=tvN

박진영이 진선규에게 맞섰다./사진제공=tvN

tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'이 종영까지 단 4회를 남겨둔 가운데, 박진영(김태웅/사토 히데오 역)이 양아버지 진선규(사토 신이치 역)와 정면으로 맞서며 격변을 예고했다.극 중 조선인 고아 출신으로 정무총감 사토 신이치의 양자가 된 김태웅은 그동안 조선인과 일본인의 경계에서 정체성 혼란을 겪어왔다. 그러나 양아버지가 조선인 23명을 학살한 계암리 사건의 주범이라는 사실을 알게 되면서 각성을 맞았다. 여기에 구국단 밀정 이가경(김유정 분)과의 만남을 계기로 토막촌 철거를 막기 위해 조일방직 김승억(이기영 분) 사장을 직접 만나겠다고 나서며 본격적인 변화를 시작했다.지난 18일 공개된 스페셜 선공개 영상에는 부자 갈등이 극에 달한 모습이 담겼다. 자신의 뜻을 거부하는 김태웅에게 사토 신이치가 "네 마음이 아직 구국단에 있는 걸 내가 모를 줄 아느냐. 하지만 넌 내 아들이다, 히데오. 그게 네 불행이지"라고 압박하자, 김태웅은 "아버지의 불행일 수도 있죠. 양자로 들여 교육과 교화를 시킨 조선인 아들이 독립군 편에 섰다는 게 알려지면 아버지의 앞날도 쉽지는 않을 테니까요. 감당하실 수 있겠습니까? 아버지가 지금껏 쌓아 올린 공든 탑이 조선인 아들 하나 때문에 무너지는 것을요"라며 맞섰다.억눌러왔던 감정을 터뜨리며 스스로의 선택을 내린 김태웅이 남은 4회 동안 어떤 운명을 맞이할지 이목이 쏠린다. 이와 함께 한국어·일본어·영어 등 3개 국어 연기와 첩보 액션, 로맨스를 오가며 극의 중심을 이끈 박진영의 연기에도 호평이 이어지고 있다. 극 중 영어 대사는 영화 '기생충'에 참여한 번역가 달시 파켓이 번역을 맡아 완성도를 높였다.'100일의 거짓말' 13회는 오는 21일 오후 9시 10분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr