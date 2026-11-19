이병헌·이민정 부부의 미국 저택이 일부 공개됐다. / 사진='이민정MJ' 유튜브 캡처

이병헌·이민정 부부의 미국 저택이 일부 공개됐다. / 사진='이민정MJ' 유튜브 캡처

배우 이병헌·이민정이 미국 저택의 내부를 공개한 가운데 널찍한 주방과 고급스러운 인테리어가 시선을 사로잡았다.최근 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '미국집에서 가족 몰래 야식 먹기'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 이민정이 미국 로스앤젤레스(LA)에 위치한 자택에서 가족들과 시간을 보내는 모습이 담겼다.영상에는 그동안 쉽게 볼 수 없었던 미국 집의 내부가 일부 공개됐다. 주방은 화이트톤 벽면과 밝은색 타일, 짙은색 수납장으로 꾸며져 세련된 분위기를 자아냈다. 벽면을 가득 채운 유리 장식장과 검은색 조리대도 돋보였다.주방에는 여러 개의 화구를 갖춘 대형 스테인리스 가스레인지가 자리했다. 여유로운 조리 공간과 주방 뒤편으로 이어지는 다이닝룸, 계단 등도 화면에 담겼다.이민정은 아들과 함께 이병헌 몰래 라면을 끓여 먹으려 했다. 아들은 "아빠 내려오면 어떡해?"라고 걱정했고, 이민정은 남편이 씻고 있다며 안심시켰다. 그러나 이병헌이 주방에 내려오자 두 사람은 당황했다. 이병헌은 뭐 찍는 거냐고 물었고, 이민정은 "라면 먹으려고"라며 웃었다.다른 장면에서는 이민정이 대패삼겹살과 김치를 활용해 요리하는 모습도 담겼다. 집 전체가 공개된 것은 아니지만, 영상 곳곳에 담긴 감각적인 인테리어와 넉넉한 공간이 저택의 규모를 짐작게 했다.이민정과 이병헌 부부는 2019년 미국 LA 유니버설 스튜디오 인근에 있는 주택을 약 200만 달러(당시 약 24억원)에 매입한 것으로 알려졌다. 이병헌의 할리우드 활동과 가족들의 현지 체류를 위해 마련한 집이다.해당 주택은 2022년 방송된 Mnet 'TMI NEWS SHOW'에서도 소개됐다. 당시 연간 주택 보험료만 약 1000만원에 달할 것으로 추산돼 화제를 모았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr