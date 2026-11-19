배우 김우빈은 '기프트'에서 정민용 역을 맡았다. / 사진제공=tvN '기프트'

배우 김우빈이 아내 신민아와 결혼 후 4년 만에 TV 드라마를 선보인다. / 사진제공=tvN '기프트'

배우 김우빈이 '기프트'에서 고교 야구부 감독으로 변신한다.tvN 새 토일드라마 '기프트' 측은 19일 김우빈이 직접 전한 작품 이야기를 소개했다. '기프트'는 사고를 겪은 뒤 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치 정민용(김우빈 분)이 전국 최하위 고교 야구부의 감독을 맡으면서 벌어지는 이야기를 그린다.김우빈은 작품에 출연하기로 결정한 이유로 대본을 꼽았다. 그는 "글이 참 좋았다"며 "저처럼 야구를 잘 모르는 분들도 편하게 즐길 수 있고, 야구를 좋아하시는 분들이라면 더 좋아하실 이야기라고 생각했다"고 밝혔다.정민용을 연기하면서는 인물이 변화하는 과정에 집중했다고 한다. 김우빈은 "정민용이 믿는 세상이 정답이 아니라는 걸 깨닫고 변화하는 순간, 변한 정민용이 덕천고 학생들을 만나 조금씩 바뀌는 마음과 감정에 중점을 두었다"고 설명했다.야구 감독의 모습을 이해하기 위해 관련 자료도 찾아봤다. 김우빈은 "다큐멘터리를 많이 찾아봤다"며 "그분들의 모습과 행동, 마음가짐을 보며 또 다른 정민용을 하나씩 만들어 갔다"고 말했다. 이어 "의상과 헤어스타일 역시 정민용스러운 모습이 어떤 것일지 고민하며 하나씩 만들어 갔다"고 덧붙였다.동료 배우들과의 촬영 현장 분위기도 전했다. 김우빈은 서은수, 양현민 등 함께 출연한 배우들을 언급하며 "모든 배우가 참 따뜻하고 좋은 사람들이어서 촬영하는 내내 함께하는 순간들이 좋았다"고 밝혔다. 이어 "함께하다 누군가 먼저 퇴근하는 순간이 올 때 가장 서운할 정도였다"고 말하며 출연진과의 친분을 드러냈다.김우빈은 작품이 시청자들에게 어떤 의미로 남았으면 하는지에 대해서도 이야기했다. 그는 "처음에 작가님들을 만났을 때 이 작품이 제목처럼 많은 분께 '선물 같은 작품'이 됐으면 좋겠다고 이야기 나눴었다"며 "특별히 정해둔 모습보다 시청자분들께서 작품을 보시며 느끼시는 그대로 기억해 주셨으면 좋겠다"고 전했다.'기프트'는 오는 12월 5일 오후 9시 10분 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr