'나인 투 식스'가 첫 방송을 앞두고 있다. / 사진제공=SBS

'나인 투 식스'가 첫 방송을 앞두고 있다. / 사진제공=SBS

SBS가 장나라·김혜윤 주연의 '굿파트너2'에 이어 박민영·육성재가 출연하는 '나인 투 식스'를 선보인다. 직장을 배경으로 한 드라마를 연이어 편성한 가운데, '나인 투 식스'가 SBS 오피스 로맨스의 흥행 계보를 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.오는 25일 첫 방송되는 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 세워가는 로맨스다. 박민영, 육성재, 고수가 주연을 맡았다.SBS가 연이어 직장을 배경으로 한 작품을 선보인다는 점에서도 눈길을 끈다. 오는 20일에는 장나라와 김혜윤이 주연을 맡은 '굿파트너2'가 방송된다. 이어 '나인 투 식스'까지 선보이며 서로 다른 매력의 오피스물을 시청자들에게 소개할 예정이다.앞서 SBS는 '사내맞선', '키스는 괜히 해서', '나의 완벽한 비서' 등 직장 생활과 로맨스를 결합한 작품들을 선보여 왔다. '나인 투 식스' 역시 사내 연애를 중심으로 직장인들의 현실적인 고민과 갈등을 함께 다룬다.극 중 박민영은 업무 능력은 뛰어나지만 연애에는 서툰 법무팀 차장 강이지 역을 맡았다. '김비서가 왜 그럴까', '기상청 사람들: 사내연애 잔혹사 편', '내 남편과 결혼해줘' 등에서 직장인 캐릭터를 연기했던 그가 이번에는 일에만 몰두해 온 인물로 변신한다.육성재는 다정하고 적극적인 성격의 인턴 한선우로 분한다. 사랑을 호르몬 작용으로 여기는 강이지와 달리, 한선우는 좋아하는 사람에게 자신의 마음을 솔직하게 표현하는 인물이다. 두 사람은 첫 만남부터 오해로 얽힌 뒤 회사에서 재회하며 연상연하 로맨스를 펼친다.고수는 엘리트 본부장 박현태 역을 맡아 극에 합류한다. 강이지와 한선우, 박현태가 직장에서 어떤 관계를 형성할지도 주요 관전 포인트다.로맨스뿐 아니라 직장 내 갈등도 비중 있게 다뤄진다. 강이지는 자신을 견제하는 대표와 승진을 노리는 경쟁자, 부당하게 대하는 상사 등 여러 인물과 부딪힌다. 이 과정에서 감정적인 대응 대신 자신의 업무 능력으로 문제를 해결해 나가는 모습이 그려진다.'나인 투 식스'는 25일 오후 9시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr