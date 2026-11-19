배우 박보검이 또렷한 이목구비를 보여주고 있다. / 사진=박보검 SNS

사진=박보검 SNS

배우 박보검이 근황을 공유했다.박보검은 지난 18일 자신의 인스타그램에 "MY NAME IS PARK BO GUM"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 박보검이 해외 명품 브랜드 G사의 의상을 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 얼굴에 군더더기 없이 깔끔한 턱선과 또렷한 이목구비를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.앞서 박보검은 2022년 11월부터 글로벌 앰버서더로 활동했던 또 다른 해외 명품 브랜드 C사와 지난 4일 결별한 후 약 7개월 만에 이번 브랜드와 협업해 이목을 끈 바 있다.박보검과 절친으로 알려진 그룹 방탄소년단 멤버 뷔와 배우 수지는 여전히 C사의 앰버서더로 활동 중이다.한편 박보검은 1993년생으로 올해 34세다. 2011년 영화 '블라인드'로 데뷔했으며 올해 15주년을 맞았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr