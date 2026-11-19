배우 박보검이 근황을 공유했다.
박보검은 지난 18일 자신의 인스타그램에 "MY NAME IS PARK BO GUM"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진들 속에는 박보검이 해외 명품 브랜드 G사의 의상을 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 얼굴에 군더더기 없이 깔끔한 턱선과 또렷한 이목구비를 보여주고 있어 눈길을 끌었다. 앞서 박보검은 2022년 11월부터 글로벌 앰버서더로 활동했던 또 다른 해외 명품 브랜드 C사와 지난 4일 결별한 후 약 7개월 만에 이번 브랜드와 협업해 이목을 끈 바 있다.
박보검과 절친으로 알려진 그룹 방탄소년단 멤버 뷔와 배우 수지는 여전히 C사의 앰버서더로 활동 중이다.
한편 박보검은 1993년생으로 올해 34세다. 2011년 영화 '블라인드'로 데뷔했으며 올해 15주년을 맞았다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
박보검은 지난 18일 자신의 인스타그램에 "MY NAME IS PARK BO GUM"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진들 속에는 박보검이 해외 명품 브랜드 G사의 의상을 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 얼굴에 군더더기 없이 깔끔한 턱선과 또렷한 이목구비를 보여주고 있어 눈길을 끌었다. 앞서 박보검은 2022년 11월부터 글로벌 앰버서더로 활동했던 또 다른 해외 명품 브랜드 C사와 지난 4일 결별한 후 약 7개월 만에 이번 브랜드와 협업해 이목을 끈 바 있다.
박보검과 절친으로 알려진 그룹 방탄소년단 멤버 뷔와 배우 수지는 여전히 C사의 앰버서더로 활동 중이다.
한편 박보검은 1993년생으로 올해 34세다. 2011년 영화 '블라인드'로 데뷔했으며 올해 15주년을 맞았다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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