김명민이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

배우 김명민과 박유림이 영화 '슬픈 열대'를 위해 각각 영어와 일본어 연기에 도전한 소감을 밝혔다.19일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 '슬픈 열대' 언론배급시사회 및 기자간담회가 진행됐다. 이날 행사에는 박훈정 감독을 비롯해 배우 김명민, 박유림이 참석했다. 주연을 맡은 이신영은 군 복무로 인해 자리하지 못했다.'슬픈 열대'는 사부의 죽음 이후 그가 키운 킬러 조직에서 가족처럼 성장한 조직원들이 서로를 향한 의심 속에서 복수를 결심하는 과정을 담은 누아르 액션 영화다. '신세계', '마녀', '낙원의 밤' 등을 선보인 박훈정 감독이 메가폰을 잡았다.극 중 김명민은 버려진 아이들을 킬러로 키우는 조직의 우두머리 사부 역을 맡았다. 그는 촬영에 뒤늦게 합류한 데다 영어 대사와 액션 연기를 동시에 준비해야 했던 당시를 떠올렸다.김명민은 "늦게 합류해 부담이 컸다. 대사도 전부 영어인 데다 액션도 만만치 않았다"며 "짧은 시간 안에 소화할 수 있을지 걱정했는데, 편하게 와서 하면 된다는 말을 믿었다"고 말했다.특히 액션 장면을 준비하는 과정에서 어려움을 겪었다고 밝혔다. 그는 "감독님이 원하는 사부의 액션은 선이 곱고 우아해야 했다. 기본 액션도 제대로 안 되는데 격조까지 갖추라니 멘붕이 왔다"고 털어놨다.그러면서 "무술 감독과 함께 몸이 부서질 때까지 촬영했다. 죽기 살기로, 할 수 있는 데까지 연습했다"고 덧붙였다.박유림은 사부를 따라 자발적으로 정글에 들어온 죠죠로 분했다. 작품 속 모든 대사를 일본어로 소화한 그는 캐릭터를 표현하기 위해 언어 공부부터 시작했다.박유림은 "처음 배우는 언어인 만큼 시간이 필요했다. 일본어 선생님과 캐릭터에 관해 많은 이야기를 나누며 연습했다"며 "죠죠라면 어떤 말투를 사용할지 고민하면서 캐릭터를 완성해 갔다"고 말했다.한편 '슬픈 열대'에는 이신영, 박유림, 김명민, 박해수, 임백굉, 진이문, 왕백걸 등이 출연한다. 작품은 오는 25일 극장에서 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr