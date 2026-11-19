오는 22일 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드' 10회에서는 일본 오카야마현 구라시키로 여행을 떠난 전현무, 이준, 강미나에게 황재균이 깜짝 합류하는 모습이 그려진다. / 사진 제공=MBN ‘디스이즈 현무로드’

오는 22일 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드' 10회에서는 일본 오카야마현 구라시키로 여행을 떠난 전현무, 이준, 강미나에게 황재균이 깜짝 합류하는 모습이 그려진다. / 사진 제공=MBN ‘디스이즈 현무로드’

전 야구선수 황재균이 전현무의 전화 한 통에 일본으로 날아갔다.오는 22일 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드' 10회에서는 일본 오카야마현 구라시키로 여행을 떠난 전현무, 이준, 강미나에게 황재균이 깜짝 합류하는 모습이 그려진다.이날 황재균은 여행 도중 갑작스럽게 등장해 세 사람을 놀라게 한다. 그는 "어제 현무 형한테 전화가 와서 급하게 새벽 비행기 탔다"며 일본까지 찾아오게 된 사연을 밝힌다. 강미나는 황재균을 보자 "야구선수이실 때 제가 시구도 갔었다"며 과거 인연을 언급한다. 황재균 역시 "그때 시구하는 것 봤다"며 반가워한다.황재균은 이준과 때아닌 나이 서열 정리에도 나선다. 1987년생인 황재균은 1988년생 이준에게 "제가 1987년생이다. '빠른 년생'은 안 쳐 준다"고 선을 그어 웃음을 안긴다.앞서 전현무, 이준, 강미나는 세계적인 데님 생산지로 알려진 구라시키의 데님 거리를 방문해 패션 대결을 펼친다. 각자 고른 청바지와 의상으로 스타일링을 마친 뒤 79세 빈티지 마니아 사장님에게 평가를 받는다.특히 이준은 자신의 모습을 보고 "난 냉장고 바지가 제일 잘 어울리네"라며 자조한다. 이후 상의 안에 입은 옷까지 벗어던지는 과감한 스타일을 선보이며 "추성훈 형 스타일!"이라고 주장한다. 강미나는 이준의 옷차림을 보고 "모자 때문인가?"라며 고개를 갸웃거린다.저녁에는 네 사람이 구라시키 미관지구에서 열리는 지역 축제를 찾는다. 전현무는 "우리가 운 좋게도 1년에 하루 열리는 이 지역 축제날에 왔다"며 기뻐한다.황재균은 첫 해외 예능 촬영에 대한 설렘도 드러낸다. 그는 "해외 촬영은 처음이라 엄청 설렜다. 제가 너무 좋아하니까 아버지가 '내일 어디 가냐?'고 물어보셨을 정도"라고 털어놓는다.황재균이 합류한 일본 여행기는 오는 22일 오후 10시 30분 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr