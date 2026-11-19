'나는 SOLO'(나는 솔로) 7급 공무원 34기 영철이 모두가 있는 공용 거실에서 현숙에게 공개적으로 약속 취소를 통보하며 냉랭한 기류를 형성했다.지난 18일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 ‘나는 SOLO’에서는 ‘다둥이 특집’ 34기의 인기남인 ‘킹 영호’가 인기녀 순자와 현숙 사이에서 여전히 갈등하고 있는 가운데, 다른 솔로남들이 그를 견제하면서 자신의 호감 리스트를 빠르게 정리하는 모습을 보였다.이날 영철과 현숙은 감정의 골이 계속 깊어졌다. 앞서 현숙에게 “다시 노력해보겠다”고 재도전 의사를 밝혔던 영철은 이날 밤, 현숙이 공용 거실에 들어오자 돌연 “우리 내일 아침 (식사 데이트) 약속 취소”라고 통보했다. 현숙은 “내일 (아침 식사 같이 하러) 와요, 말아요?”라고 재차 물었지만, 영철은 “안 와도 괜찮을 것 같아”고 답했다. 모두 앞에서 민망해진 현숙은 자리를 떴고, 이후 인터뷰에서 “(영철 님이) 불과 몇 시간 전에 다시 노력해보고 싶다고 하셨는데 당황스럽다. 내가 그렇게 잘못했나. 그 말(아침 약속 취소 통보)이 상처였다”며 눈물을 쏟았다.영호를 둘러싼 러브라인은 4일 차에도 복잡하게 꼬여갔다. 영호는 자신의 속마음을 묻는 다른 솔로남들에게 “현숙, 순자 님에게 5대 5 정도의 감정”이라고 설명했다. 아직도 1순위에 대한 판단을 내리지 않은 채 많은 솔로녀들의 관심을 받고 있는 영호에 대해 영철을 비롯한 다른 솔로남들은 은근히 질투하며 경계 태세를 보였다. 얼마 후 순자는 영호의 속내가 여전히 오리무중이자 답답한 마음에 먼저 찾아갔다. 그는 “워낙 공사다망하시니까 내가 먼저 안 가면 안 올 것 같아서”라며 “이러저러해도 영호 님이 제일 궁금하긴 하다”고 고백했다. 영호는 “저도 기회를 만들어서라도 (순자 님과) 대화할 시간을 갖도록 노력하려고 했다”고 화답했다.복잡한 상황 속에서 ‘랜덤 데이트’가 시작됐다. ‘나는 SOLO’의 명대사가 적힌 커플티를 이용한 ‘랜덤 데이트’ 매칭에서는 영숙-영수, 정숙-영철, 순자-영호, 영자-상철, 옥순-광수, 현숙-영식이 각각 맺어졌다. 특히 영호는 순자와 입소 후 첫 ‘1대1 데이트’를 하게 되자 기쁨의 미소를 지었고, 반면 영호와의 데이트를 원했던 현숙은 “(순자-영호가 매칭된 걸) 딱 안 순간 가슴이 철렁 내려앉은 것 같다”면서, “노력을 더 해야 되겠구나”라고 긴장한 표정을 지었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr