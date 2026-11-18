사진 = 성유리 인스타그램

사진 = 성유리 인스타그램

그룹 핑클 출신 배우 성유리가 완전체 활동을 앞두고 새로운 프로필 사진을 공개했다.성유리는 최근 자신의 인스타그램에 하얀 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 성유리는 어깨와 쇄골이 드러나는 블랙 튜브톱 의상을 입고 고개를 돌려 카메라를 바라보고 있다. 흑백으로 촬영된 사진에서 성유리는 한쪽 팔을 감싸 쥔 채 옆모습을 드러냈다. 얼굴을 가로지르는 가느다란 머리카락과 또렷한 눈매가 어우러져 고혹적인 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 성유리는 화이트 셔츠에 블랙 스트라이프 베스트와 넥타이를 매치해 세련된 슈트 스타일링을 선보였다. 발끝까지 내려오는 와이드 팬츠와 하이힐이 늘씬한 실루엣을 강조한다. 성유리는 한쪽 팔을 들어 올리고 반대쪽 손으로 팔꿈치를 받친 채 카메라를 응시하며 시크한 매력을 드러냈다. 단정하게 넘긴 긴 생머리와 선명한 이목구비도 시선을 끈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘예쁜언니", "너무 예뻐", "완전 현역이드아", "넘 이쁜 율언닝", "여신유리누나" 등의 댓글을 달았다. 가수 조권도 "너무 아름다우세요 누낭🤍✨🤍✨"라는 댓글을 남기며 감탄했다.특히 성유리는 새로운 개인 프로필 사진과 함께 핑클 멤버들이 모인 단체 프로필 사진도 공개했다. 성유리는 핑클의 히트곡 '나우(Now)'의 가사인 "늘 바래왔던 상상처럼"이라는 문구를 덧붙이며 완전체 활동에 대한 기대감을 높였다.이와 함께 최근 남편 안성현의 무죄 확정 소식도 전해졌다. 대법원은 지난 12일 가상자산 상장 청탁과 관련해 사기 및 배임수재 혐의로 기소된 안성현에게 무죄를 선고한 원심을 확정했다. 앞서 안성현은 1심에서 징역 4년 6개월을 선고받았으나 항소심에서 무죄 판결을 받았다. 이후 대법원이 항소심 판단을 유지하면서 무죄가 최종 확정됐다.한편 핑클은 최근 이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버의 완전체 활동 재개를 공식화했다. 2005년 디지털 싱글 'Forever Fin.K.L' 이후 약 21년 만에 본격적인 그룹 활동을 준비하고 있으며, 데뷔 30주년을 맞는 2028년까지 새로운 음악과 공연을 중심으로 다양한 프로젝트를 선보일 예정이다.성유리는 핑클 완전체 활동을 준비하며 새로운 프로필 촬영과 멤버들과의 만남 등 활발한 행보를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr