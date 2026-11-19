이준수와 이재시는 어린 시절부터 알고 지낸 친구 사이인 것으로 알려졌다. / 사진=유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

이준수와 이재시가 오랜 친구 사이에서 연인으로 발전하기는 어렵다는 생각을 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

배우 이종혁의 아들 이준수가 오랜 친구인 이동국의 딸 이재시와 연인으로 발전할 가능성에 선을 그었다.18일 방송된 tvN STORY·E채널 '내 새끼의 연애3'(이하 '내새연3')에는 이동국의 첫째 딸 이재시가 새로운 여성 입주자로 등장했다. 앞서 출연 중이던 쌍둥이 동생 이재아에 이어 언니까지 합류하면서 두 자매가 한 연애 프로그램에 나란히 출연하게 됐다.이재시의 등장에 출연진은 놀라움을 드러냈다. 임혜인은 "다들 왜 이렇게 예쁘냐"고 말했고, 전지우 역시 "너무 예쁘시고 매력 있게 생기셨다"며 첫인상을 전했다.반면 이준수에게 이재시는 이미 친숙한 상대였다. 두 사람은 어린 시절부터 알고 지낸 사이였던 것. 스튜디오에서 이를 지켜보던 이동국은 "재시랑 준수는 개인적으로도 연락을 한다고 했던 것 같다"고 설명했다.이준수는 예상치 못한 친구의 등장에 당황했다고 밝혔다. 그는 "재시가 나올 거라고는 상상도 못했다"며 "'쟤가 진짜 왜 여기서 나오지? 이거 꿈인가?' 싶었다"고 당시 심경을 털어놨다.이재시를 이성으로 바라볼 가능성에는 선을 그었다. 이준수는 "저는 일단 한 번 친구로 본 순간 이성적인 호감이 절대 안 생긴다"면서도 과거 친구를 짝사랑한 경험이 한 차례 있다고 덧붙여 웃음을 자아냈다.이재시 역시 비슷한 생각이었다. 그는 "오랫동안 안 봤다든가 이러면 가능한데 완전 친구였다가 연인으로는 어려울 것 같다"며 가까운 친구를 이성으로 바라보기가 쉽지 않다고 설명했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr