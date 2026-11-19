승리 / 사진=텐아시아 DB

승리 / 사진=텐아시아 DB

그룹 빅뱅 출신 승리(본명 이승현)가 출산을 앞둔 아내와 함께 귀국하는 모습이 포착됐다.19일 연예계에 따르면 승리는 지난 18일 오후 9시 40분께 인천국제공항으로 입국했다. 그의 곁에는 최근 혼인신고를 마친 20대 비연예인 아내가 함께했다.이날 승리는 회색 후드티에 마스크를 착용한 채 입국장에 모습을 드러냈다. 그는 양손으로 캐리어를 끌며 아내의 짐까지 챙겼다. 흰색 니트 상하의를 입은 아내는 임신으로 배가 불러온 모습이었다.공항에서 취재진을 발견한 승리는 당황한 기색을 보였다. 스타뉴스에 따르면 승리는 촬영 중인 취재진에게 "저희 찍으시는 거냐", "어디에서 나오신 거냐"고 물었다. 아내는 카메라를 피해 옷으로 얼굴을 가렸으며, 승리는 공항을 빠져나가는 과정에서 "여기까지 찍으시죠"라며 촬영을 멈춰 달라고 요청했다.앞서 승리가 비연예인 여성과 결혼해 아빠가 된다는 소식이 알려졌다. 승리의 아내는 내년 1월 출산을 앞두고 있는 것으로 전해졌다.승리는 지난달 28일 결혼과 관련한 보도가 나오자 이미 혼인신고를 마친 법적 부부라고 밝혔으며, 혼전 임신설에는 선을 그었다. 두 사람은 별도의 결혼식을 올리지 않았으며, 승리는 현재로서는 결혼식을 고려하지 않고 있다고 전했다.승리는 2006년 빅뱅 멤버로 데뷔했으나 2019년 '버닝썬 게이트'에 연루되면서 팀을 탈퇴하고 연예계 은퇴를 선언했다. 이후 성매매 알선과 상습도박 등 9개 혐의로 재판에 넘겨졌고, 2022년 5월 대법원에서 징역 1년 6개월을 확정받았다. 형기를 마친 뒤 2023년 2월 출소했다.올해 8월에는 서울 강남구의 한 식당에서 30대 남성을 폭행하고 위협한 혐의 등으로 고소당했다. 고소인은 승리를 특수폭행과 특수협박, 특수감금 혐의로 고소했다. 다만 승리는 소주병을 집어 든 사실은 인정하면서도 이를 휘두르거나 상대방을 폭행·협박하지는 않았다며 혐의를 부인하고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr