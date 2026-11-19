인플루언서 아옳이(본명 김민영)가 한의사 남자친구와 달달한 연애 근황을 공개했다.
아옳이는 18일 자신의 SNS에 "진짜 잘 맞는지 보려면 유럽 여행을 가봐야 한다는 이 아기가 있다…⭐ㅋㅋㅋㅋㅋ"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진에는 아옳이가 남자친구와 함께 공항에서 다정하게 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다. 회색 후드티를 입은 남자친구는 아옳이의 어깨를 감싸 안으며 애정을 드러냈다. 아옳이 역시 아이보리색 후드티를 입고 남자친구에게 밀착한 채 환한 표정을 지었다.
특히 두 사람은 얼굴을 맞댄 채 카메라를 바라보며 달달한 분위기를 자아냈다. 남자친구는 훈훈한 외모와 훤칠한 체격으로 시선을 사로잡았다. 아옳이 역시 긴 생머리와 또렷한 이목구비로 청순한 미모를 뽐냈다.
아옳이는 남자친구와의 궁합을 확인하기 위해 유럽 여행을 떠나는 듯한 재치 있는 글로 웃음을 자아냈다. 두 사람이 여행을 통해 어떤 추억을 쌓을지 관심이 쏠린다.
한편 아옳이는 2018년 카레이서 출신 사업가 서주원과 결혼했으나 2022년 이혼했다. 이후 한의사 남자친구와의 열애 사실을 공개하며 새로운 사랑을 이어가고 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
아옳이는 18일 자신의 SNS에 "진짜 잘 맞는지 보려면 유럽 여행을 가봐야 한다는 이 아기가 있다…⭐ㅋㅋㅋㅋㅋ"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진에는 아옳이가 남자친구와 함께 공항에서 다정하게 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다. 회색 후드티를 입은 남자친구는 아옳이의 어깨를 감싸 안으며 애정을 드러냈다. 아옳이 역시 아이보리색 후드티를 입고 남자친구에게 밀착한 채 환한 표정을 지었다.
특히 두 사람은 얼굴을 맞댄 채 카메라를 바라보며 달달한 분위기를 자아냈다. 남자친구는 훈훈한 외모와 훤칠한 체격으로 시선을 사로잡았다. 아옳이 역시 긴 생머리와 또렷한 이목구비로 청순한 미모를 뽐냈다.
아옳이는 남자친구와의 궁합을 확인하기 위해 유럽 여행을 떠나는 듯한 재치 있는 글로 웃음을 자아냈다. 두 사람이 여행을 통해 어떤 추억을 쌓을지 관심이 쏠린다.
한편 아옳이는 2018년 카레이서 출신 사업가 서주원과 결혼했으나 2022년 이혼했다. 이후 한의사 남자친구와의 열애 사실을 공개하며 새로운 사랑을 이어가고 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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