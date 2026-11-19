인플루언서 아옳이(본명 김민영)가 한의사 남자친구와 달달한 연애 근황을 공개했다.아옳이는 18일 자신의 SNS에 "진짜 잘 맞는지 보려면 유럽 여행을 가봐야 한다는 이 아기가 있다…⭐ㅋㅋㅋㅋㅋ"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 아옳이가 남자친구와 함께 공항에서 다정하게 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다. 회색 후드티를 입은 남자친구는 아옳이의 어깨를 감싸 안으며 애정을 드러냈다. 아옳이 역시 아이보리색 후드티를 입고 남자친구에게 밀착한 채 환한 표정을 지었다.특히 두 사람은 얼굴을 맞댄 채 카메라를 바라보며 달달한 분위기를 자아냈다. 남자친구는 훈훈한 외모와 훤칠한 체격으로 시선을 사로잡았다. 아옳이 역시 긴 생머리와 또렷한 이목구비로 청순한 미모를 뽐냈다.아옳이는 남자친구와의 궁합을 확인하기 위해 유럽 여행을 떠나는 듯한 재치 있는 글로 웃음을 자아냈다. 두 사람이 여행을 통해 어떤 추억을 쌓을지 관심이 쏠린다.한편 아옳이는 2018년 카레이서 출신 사업가 서주원과 결혼했으나 2022년 이혼했다. 이후 한의사 남자친구와의 열애 사실을 공개하며 새로운 사랑을 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr