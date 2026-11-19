배우 전도연이 포즈를 취하고 있다. / 사진=전도연 SNS

배우 전도연이 SNS 운영을 시작했다.전도연은 지난 18일 자신의 개인 SNS를 개설한 뒤 "거버너스 어워즈, '가능한 사랑'"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 전도연이 올블랙 룩을 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 옆에는 이창동 감독도 보였다.첫 게시물은 이보다 두 시간 전 올라왔다. 길거리에서 이창동 감독이 전도연을 찍어주고 있는 장면이 담겼다.전도연이 개인 온라인 소통 공간을 연 것은 지난 2007년 미니홈피를 통해 소탈한 일상을 공개해 화제를 모은 이후 19년 만이다.첫 게시물에만 좋아요는 4600명을 넘어섰다. 두 번째 게시물에는 6500여 명이 좋아요를 눌렀다.전도연의 SNS 활동에 누리꾼들은 "이거 진짜예요? 퀸의 강림?", "언니가 인스타그램을?", "19년 만에 전도연 SNS 컴백이라니" 등의 반응을 보이고 있다.한편 전도연은 1973년생으로 올해 54세다. 1990년 CF로 데뷔해 올해 36주년을 맞았다. 올해 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'으로 관객들과 만났다. 2007년 영화 '밀양' 이후 약 19년 만에 이창동 감독과 장편영화로 재회했으며, 해당 작품은 2026년 베네치아국제영화제 심사위원대상을 수상했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr