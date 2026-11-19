ILLIT / BELIFT LAB

그룹 아일릿(ILLIT)이 멤버들의 건강 문제로 활동 일정을 축소한다.소속사 빌리프랩은 18일 공식 입장을 내고 "최근 윤아, 민주, 원희는 고열과 몸살 증상으로 병원을 방문했으며, 의료진으로부터 충분한 안정과 휴식이 필요하다는 소견을 받았다"고 밝혔다.이어 "원희와 이로하는 발목 부상 이후 지속적인 관리가 필요한 상태"라며 "이에 당사는 멤버들의 회복을 위해 다음 주 예정된 미니 5집 음악방송 등 활동 일정을 축소하기로 결정했다"고 설명했다.다만 오는 20일 예정된 '2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈)는 주최 측과 협의해 진행할 계획이다. 빌리프랩은 "MAMA를 비롯해 사전에 확정된 일부 공식 일정은 멤버들의 당일 건강 상태에 따라 필요한 경우 참여 범위와 진행 방식을 조정하겠다"고 밝혔다.아일릿은 앞서 멤버 모카의 활동 중단으로 4인 체제로 활동해 왔다. 모카는 지난 4월 건강 문제로 활동을 잠정 중단했다가 5월 말 일부 음악방송 무대에 복귀했다. 그러나 긴장감과 불안 증세로 충분한 휴식이 필요하다는 판단에 따라 지난 6월 다시 활동 중단을 결정했다.이후 다른 멤버들의 부상 소식이 전해졌다. 이로하는 지난달 18일 인천 인스파이어 아레나에서 열린 앙코르 콘서트 리허설 도중 발목을 다쳐 치료받았다. 당시 소속사는 이로하의 건강 상태에 따라 공연 참여를 조정하겠다고 안내했다. 지난달 29일에는 원희의 발목 부상 소식도 전해졌다.모카가 활동을 중단한 가운데 나머지 네 멤버도 건강 문제를 겪으면서 아일릿의 활동 일정에 차질이 생겼다. 특히 원희는 고열과 몸살 증상에 발목 부상까지 겹친 상태다.빌리프랩은 "음악방송을 기다려 주신 글릿(GLLIT·팬덤명) 여러분의 너른 양해를 부탁드린다"며 "당사는 아티스트의 쾌유를 위해 노력하겠다"고 전했다.한편 아일릿은 지난달 26일 미니 5집 'BREAK EVEN'(브레이크 이븐)을 발매하고 타이틀곡 '체포하겠어'로 활동 중이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr