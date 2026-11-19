34기 상철이 순자의 메이크업을 평가하는 발언을 했다. /사진제공=SBS Plus, ENA

34기 영식, 영수가 핑크빛 기류를 형성했다. /사진제공=SBS Plus, ENA

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 34기 상철이 순자의 메이크업을 평가하는 발언을 했다.지난 18일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 ‘나는 SOLO’에서는 ‘다둥이 특집’ 34기의 인기남인 ‘킹 영호’가 인기녀 순자와 현숙 사이에서 여전히 갈등하고 있는 가운데, 다른 솔로남들이 그를 견제하면서 자신의 호감 리스트를 빠르게 정리하는 모습을 보였다. ‘최고의 1분’은 4일 차 아침 영호가 공용 거실에 들어오자 순자와 영자가 따라나가는 장면이 차지했다.3일 차 밤, ‘심야 데이트’에 들어간 영식과 영숙은 첫날부터 서로를 신경 쓰고 있었다는 사실을 뒤늦게 확인하며 핑크빛 기류를 형성했다. 영식은 “처음에 영숙 님에게 관심이 있었다. 재밌고 솔직하시니까”라고 고백했고, 영숙은 “뭔가 신경이 쓰이긴 했어”라며 웃었다. 다만 영식은 영숙이 자기소개에서 “온실 속에서 자란 것 같은 남자 분은 믿음이 안 간다”고 한 말을 자신을 의미한 것으로 생각돼 선뜻 다가가지 못했다고 털어놨다. 영숙은 “자립심이나 자기 의견이 부족한 성향을 뜻한 것”이라며 그의 오해를 풀어줬고, 또 “영식 님과 대화가 통한다”고 호감을 표현했다.광수와 정숙은 ‘심야 데이트’에서 위기를 맞았다. 광수는 “정숙의 텐션을 받아줄 수 있는 건 나밖에 없어”라고 호기롭게 말했지만, 정숙은 “당신이 아니어도 되잖아?”라고 받아쳤다. 광수는 만약 ‘최종 커플’이 안 됐을 경우를 가정한 뒤, “같은 기수에서 ‘나솔사계’에 나올 수도 있다. 기왕 나온 거 많이 나오는 게 낫지”라며 방송 분량 욕심을 보였다. 정숙은 “죄송한데 여기 방송하러 나오셨나요?”라고 돌직구를 던졌다.직후 정숙은 인터뷰에서 “스타가 되고 싶어서 나오신 분인가?”라며 불편한 감정을 내비쳤고, 다시 광수를 찾아가 “방송쟁이 같아서 좀 싫어졌어”라고 대놓고 말했다. 광수는 “불편하다면 자제하겠다”며 사과했고, 정숙은 “깔끔하네”라고 쿨하게 받아들였다. 이후 정숙은 인터뷰에서 “중요한 건 피드백을 주고받을 수 있는 과정인데, 광수 님의 (사과하는) 태도에 오히려 호감도는 올라갔다”고 밝혔다.상철과 순자는 ‘심야 데이트’에서 현실적인 연애 조건부터 첫인상까지 솔직한 대화를 나눴다. 특히 상철은 순자가 첫인상 당시 ‘2픽’이었던 이유 중 하나로 버건디 립 컬러를 꼽으며 “가을 립인데 봄에 가을 립은 조금”이라고 얘기했다. 순자는 “아, 내가 립 컬러를 잘못 선택했다고 얘기한 거구나. 열 받네?”라며 황당해했다.이후 두 사람의 대화는 영호와 상철의 매력 비교로 번졌다. 상철은 “영호가 나보다 더 안정적인데 재미는 좀 떨어지고, 나는 재미는 조금 더 있지”라고 하자 순자는 “아, 영호 님보다 재미 순위가 조금 높다고 생각하시는구나?”라고 되물었다. 상철은 “영호한테 재미로 이길 수 있을 것 같다. 자신 있어”라며 웃었다. 데이트 후 순자는 영호와 상철에 대한 감정을 “6대4 정도 같다”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr