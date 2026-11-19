배우 강훈 주연의 '뜨거운 안녕'이 방송 3회 만에 자체 최저 시청률을 기록했다. / 사진제공=tvN

배우 강훈 주연의 '뜨거운 안녕'이 방송 3회 만에 자체 최저 시청률을 기록했다. / 사진제공=tvN

배우 강훈 주연의 '뜨거운 안녕'이 방송 3회 만에 자체 최저 시청률을 기록했다. / 사진제공=tvN

배우 강훈 주연의 '뜨거운 안녕'이 방송 3회 만에 자체 최저 시청률을 기록했다. 강훈과 정지현 감독이 네 번째로 호흡을 맞춘 작품이지만, 첫 방송 이후 1%대 시청률에 머무르고 있다.지난 18일 방송된 tvN 수목드라마 '뜨거운 안녕' 3회는 시청률 1.3%를 기록했다. 지난 11일 1.7%로 출발한 뒤 2회에서도 같은 수치를 유지했으나, 3회에서는 0.4%포인트 하락했다.'뜨거운 안녕'은 강훈과 정지현 감독의 네 번째 만남으로 방송 전 관심을 끌었다. 두 사람은 '너는 나의 봄'을 시작으로 '스물다섯 스물하나', '나의 해리에게'에서 함께 작업했다. 강훈은 특별출연과 조연, 서브 주연을 거쳐 이번 작품에서 주연을 맡았다. 앞서 정 감독은 강훈이 단계적으로 성장해 온 배우라고 설명했다. 강훈이 언젠가 정 감독 작품의 주연을 맡는 것이 꿈이라고 이야기했던 사연도 전했다. 이에 강훈은 눈물을 보이며 두 사람의 인연에 뜻깊은 의미를 더했다.강태구(강훈 분)가 개그 트리오 아수라의 해체를 서두르는 이유가 밝혀졌다. 고은영(이이담 분)은 아수라의 해체를 막기 위해 팬클럽 활동을 약속하고 공연 티켓을 구매하는 등 설득에 나섰다. 김남일(조현철 분)과 한준서(김정진 분)는 첫 팬의 등장에 마음이 흔들렸지만, 강태구는 해체 의사를 굽히지 않았다.고은영은 아수라의 회의 장소에 '해체 반대' 라테를 준비하고 거리 홍보에도 나섰다. 강태구가 불편한 기색을 보이자 "남들 다 아니라는 데 그거 아니면 안 되겠다는 거. 나한테는 그게 아수라, 당신들이에요"라고 말했다. 그러나 강태구는 자신에게 말을 걸거나 다가오지 말라며 거리를 뒀다.강태구는 집 보증금과 차량, 미지급 행사비 등을 정리하며 해체 준비에 속도를 냈다. 아수라의 10년이 담긴 소품들까지 처분하자 한준서는 그동안의 활동에 미련이 없느냐며 서운함을 표현했다. 강태구는 하루빨리 정리하고 싶다는 말로 선을 그었다.강태구 역시 쉽게 꿈을 포기하지 못했다. 아수라의 소품을 버린 쓰레기장이 비어 있는 모습을 확인한 뒤 복잡한 심경을 감추지 못했다. 우연히 방문한 개그 프로그램 녹화장에서도 쉽게 발걸음을 떼지 못했다.이후 고은영이 버려진 소품들을 모아 집 앞에 가져다 놓자 강태구는 참아왔던 감정을 쏟아냈다. 고은영이 친구들에게 상처를 주면서까지 해체를 고집하는 이유를 묻자 그는 "미안해서. 애들한테 미안해서"라며 눈물을 흘렸다.강태구는 자신을 믿고 10년 동안 무명 개그맨 생활을 이어온 김남일과 한준서에게 죄책감을 느끼고 있었다. 친구들이 다른 길을 선택할 기회를 놓쳤다는 생각에 자신 역시 꿈을 접으려 했던 것. 강태구의 속마음이 밝혀지면서 아수라의 해체 여부에도 변화가 생길지 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr